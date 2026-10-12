Fördergemeinschaft Birkenfeld Wenn Traktoren den Kirchplatz zum Staunen bringen Tobias Prietzel 12.10.2026, 15:00 Uhr

i Endlich Sonnenschein: Nach einem grauen und regnerischen Beginn brachen am Nachmittag die Sonnenstrahlen durch die Wolken und ließen die Birkenfelder Hauptstraße unter den bunten Regenschirmen in neuem Licht erstrahlen. Tobias Prietzel

Das Birkenfelder Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag lud von 12 bis 17 Uhr zum Bummeln und Verweilen ein. Ein buntes Programm für Alt und Jung mit bunten Angeboten zog – auch wenn das Wetter erst spät aufklarte – wieder viele in die Innenstadt.

Für einen Augenblick war selbst das Kinderkarussell Nebensache. Als die Oldtimerfreunde aus Dienstweiler am Sonntag ihre historischen Traktoren starteten, richteten sich viele Blicke auf die bunten Maschinen. Motoren knatterten, Rauch stieg auf und zahlreiche Besucher blieben stehen, um den Abschied der Zugmaschinen mitzuerleben.







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