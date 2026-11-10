Aktionstag im Kreis Birkenfeld Wenn Sucht das Leben belastet, können nur Profis helfen Vera Müller 10.11.2026, 05:36 Uhr

i Unter dem bundesweiten Motto „Nah, wirksam, unverzichtbar“ macht der Aktionstag Suchtberatung jedes Jahr auf die zentrale Bedeutung der Suchtberatungsstellen aufmerksam. Auch in Idar-Oberstein und Birkenfeld gibt es entsprechende Angebote. Soeren Stache/dpa

Auf die wichtige Arbeit von rund 1400 Suchtberatungsstellen in Deutschland möchte ein Aktionstag am 12. November hinweisen. Auch in Idar-Oberstein und Birkenfeld gibt es Angebote, die Betroffene und ihre Angehörigen stärken.

Wenn Sucht das Leben belastet, ist schnelle, kompetente und unkomplizierte Hilfe entscheidend. Unter dem bundesweiten Motto „Nah, wirksam, unverzichtbar“ macht der Aktionstag Suchtberatung jedes Jahr auf die zentrale Bedeutung der Suchtberatungsstellen aufmerksam.







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