Aktionstag im Kreis Birkenfeld
Wenn Sucht das Leben belastet, können nur Profis helfen 
Unter dem bundesweiten Motto „Nah, wirksam, unverzichtbar“ macht der Aktionstag Suchtberatung jedes Jahr auf die zentrale Bedeut
Unter dem bundesweiten Motto „Nah, wirksam, unverzichtbar“ macht der Aktionstag Suchtberatung jedes Jahr auf die zentrale Bedeutung der Suchtberatungsstellen aufmerksam. Auch in Idar-Oberstein und Birkenfeld gibt es entsprechende Angebote.
Soeren Stache/dpa

Auf die wichtige Arbeit von rund 1400 Suchtberatungsstellen in Deutschland möchte ein Aktionstag am 12. November hinweisen. Auch in Idar-Oberstein und Birkenfeld gibt es Angebote, die Betroffene und ihre Angehörigen stärken. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Sucht das Leben belastet, ist schnelle, kompetente und unkomplizierte Hilfe entscheidend. Unter dem bundesweiten Motto „Nah, wirksam, unverzichtbar“ macht der Aktionstag Suchtberatung jedes Jahr auf die zentrale Bedeutung der Suchtberatungsstellen aufmerksam.
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