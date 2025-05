Mit Pauken und Trompeten wird am Sonntag, 1. Juni, der 75. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Schmidthachenbach gefeiert. Die Aussage „Wenn sie gebraucht wird, ist sie da, die Feuerwehr“ beschreibt treffend die Kernaufgabe der Truppe: Sie ist immer bereit, bei Bedarf schnell und effektiv zu helfen. Egal ob Brand, Unfall oder andere Notlagen, die Feuerwehr ist präsent und leistet Hilfe. Das ist auch in Schmidthachenbach seit 75 Jahren so.

Und da lohnte es sich, gemeinsam mit dem derzeitigen Wehrführer Timo Klein einen Blick in die Feuerwehrchronik zu werfen, die am 28. November 1950 beginnt, als Ortsbürgermeister Bauer zur ersten Sitzung eingeladen hatte. 19 aktive und fünf passive Mitglieder traten der Feuerwehr bei. Robert Schreiner war der erste Wehrführer. Das erste Feuerwehrhaus war im ehemaligen Rathaus untergebracht, 1970/71 zog die Wache in den früheren Stierstall um, musste aber vorher 20.000 Mark für Instandsetzungsarbeiten in die Hand nehmen. 1997 wurde in Eigenleistung (4000 Stunden) das Feuerwehrhaus erneut umgebaut.

All der Aufwand war nicht grundlos: 1960 und 1962 gab es in Schmidthachenbach Großbrände. 1997 wurde ein Tragkraftspritzenfahrzeug angeschafft, im April 2023 ein Kleinlöschfahrzeug mit einem 500 Liter Wassertank und Atemschutzgeräten. „Wir sind bestens ausgestattet“, sagt Timo Klein und erwähnt auch, dass 1999 die Jugendfeuerwehr gegründet wurde. Die FFW Schmidthachenbach zählt mit Sien, Oberreidenbach/Sienhachenbach und Mittelreidenbach zum Ausrückebereich IV der VG-Feuerwehr Herrstein/Rhaunen und hat derzeit 16 Aktive. 59 Mitglieder zählt der Förderverein.

Der Festsonntag beginnt um 11 Uhr auf dem Dorfplatz mit einem zünftigen Frühschoppen mit dem Musikverein „Zwei übern Berg“. Nach dem gemeinsamen Mittagessen beginnt der offizielle Teil nach der Begrüßung mit Grußworten, dem Kaffee und Kuchen folgen. Während der Veranstaltung ist eine große Fahrzeug- und Fotoausstellung zu bewundern. weg