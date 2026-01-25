VG Herrstein-Rhaunen Wenn Nachbarn bis aufs Messer streiten Kurt Knaudt 25.01.2026, 14:00 Uhr

i Bei der Feier im Wappensaal der VG-Verwaltung in Herrstein erhielten Rudi Röper (3. von rechts) und Michael Hippeli (Mitte) von Johannes Pfeifer (3. von links), Direktor des Amtsgerichts Idar-Oberstein, ihre Ernennungsurkunden. Kurt Knaudt

Was, wenn Nachbars Birnenbaum zum Zankapfel wird? Rudi Röper (Hottenbach) wurde noch einmal zum Schiedsmann der VG Herrstein-Rhaunen bestellt und kümmert sich um solche Fälle. Sein Stellvertreter wurde Michael Hippeli (Fischbach).

Das Ehrenamt des Schiedsmannes gibt es seit fast 200 Jahren. Doch trotz dieser langen Tradition ist sein Wirken in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Dabei erfüllt er eine wertvolle gesellschaftliche Aufgabe. „Schlichten, nicht richten“, lautet dabei der Ansatz, wie Johannes Pfeifer, der Direktor des Amtsgerichts Idar-Oberstein, anlässlich der Bestellung von Rudi Röper (Hottenbach) zum Schiedsmann der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen und von ...







Artikel teilen

Artikel teilen