Liegestühle in der Kirche, Kakteen und Weltmusik – die Musikvereinigung Idar-Oberstein verwandelt die Johanneskirche in ein Strandparadies. Ein buntes Programm weckte Fernweh und lud zum Mitwippen ein.
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Neben der beliebten Musik des MV 1861 Idar-Oberstein kommt beim treuen Publikum besonders gut an, dass die Musiker Ambiente schaffen können. Den Sommer brachten die annähernd 100 Gäste zum Konzert in die Johanneskirche mit: Überall fand man Liegestühle, (Plastik-)Kakteen, Liegestühle und Wasserbälle.