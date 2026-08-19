MV Idar-Oberstein begeistert
Wenn Klänge Fernweh wecken
Sommer, Sonne, Kaktus: Unter diesem Motto führte der MV 1861 sein treues Publikum musikalisch in Top-Urlaubsländer.
Sommer, Sonne, Kaktus: Unter diesem Motto führte der MV 1861 sein treues Publikum musikalisch in Top-Urlaubsländer.
Sabine Moser

Liegestühle in der Kirche, Kakteen und Weltmusik – die Musikvereinigung Idar-Oberstein verwandelt die Johanneskirche in ein Strandparadies. Ein buntes Programm weckte Fernweh und lud zum Mitwippen ein.

Lesezeit 2 Minuten
Neben der beliebten Musik des MV 1861 Idar-Oberstein kommt beim treuen Publikum besonders gut an, dass die Musiker Ambiente schaffen können. Den Sommer brachten die annähernd 100 Gäste zum Konzert in die Johanneskirche mit: Überall fand man Liegestühle, (Plastik-)Kakteen, Liegestühle und Wasserbälle.
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