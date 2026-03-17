Hohe Zahl im Kreis Birkenfeld
Wenn Kinder nicht mehr zur Schule gehen
Wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr zur Schule gehen: Im Kreis Birkenfeld wächst die Zahl der Fälle.
Wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr zur Schule gehen: Im Kreis Birkenfeld wächst die Zahl der Fälle.
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Schulabsentismus: ein sperriger Begriff. Er umfasst Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig zur Schule erscheinen oder den Unterricht vermeiden. Das ist ein Problem, das auch im Kreis Birkenfeld deutlich zunimmt. 

Lesezeit 2 Minuten
Schule schwänzen... Kein Bock? Ernsthafte Probleme? Angst? Gleichgültigkeit? Was steckt dahinter? Und wie begegnet man dem Problem Schulabsentismus? Die Zahlen im Kreis Birkenfeld steigen. Als Reaktion darauf wurde nun eine Handlungsempfehlung erarbeitet, die sich dem Thema sehr ausführlich und praxisnah annimmt.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren