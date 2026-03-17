Hohe Zahl im Kreis Birkenfeld Wenn Kinder nicht mehr zur Schule gehen Vera Müller 17.03.2026, 11:57 Uhr

i Wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr zur Schule gehen: Im Kreis Birkenfeld wächst die Zahl der Fälle. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Schulabsentismus: ein sperriger Begriff. Er umfasst Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig zur Schule erscheinen oder den Unterricht vermeiden. Das ist ein Problem, das auch im Kreis Birkenfeld deutlich zunimmt.

Schule schwänzen... Kein Bock? Ernsthafte Probleme? Angst? Gleichgültigkeit? Was steckt dahinter? Und wie begegnet man dem Problem Schulabsentismus? Die Zahlen im Kreis Birkenfeld steigen. Als Reaktion darauf wurde nun eine Handlungsempfehlung erarbeitet, die sich dem Thema sehr ausführlich und praxisnah annimmt.







Artikel teilen

Artikel teilen