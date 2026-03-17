Schulabsentismus: ein sperriger Begriff. Er umfasst Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig zur Schule erscheinen oder den Unterricht vermeiden. Das ist ein Problem, das auch im Kreis Birkenfeld deutlich zunimmt.
Lesezeit 2 Minuten
Schule schwänzen... Kein Bock? Ernsthafte Probleme? Angst? Gleichgültigkeit? Was steckt dahinter? Und wie begegnet man dem Problem Schulabsentismus? Die Zahlen im Kreis Birkenfeld steigen. Als Reaktion darauf wurde nun eine Handlungsempfehlung erarbeitet, die sich dem Thema sehr ausführlich und praxisnah annimmt.