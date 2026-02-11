Feuerwache Idar-Oberstein
Wenn große Mengen an Lösungsmitteln austreten
Bei der Feuerwache 1 wurde der Umgang mit Gefahrstoffen geübt.
Bei der Feuerwache 1 wurde der Umgang mit Gefahrstoffen geübt.
Hosser. HOSSER

Bei der Feuerwache 1 in Idar-Oberstein Ziel wurde der sichere Umgang mit Chemieunfällen trainiert. Wehrleiter Jörg Riemer war zufrieden mit dem Ergebnis.

Lesezeit 1 Minute
Die Feuerwache 1 führte eine umfangreiche und realitätsnahe Gefahrstoffübung durch. Ziel war es, den sicheren Umgang mit Chemieunfällen zu trainieren und die eingesetzten CSA-Träger optimal auf den Ernstfall vorzubereiten. Angenommen wurde ein Szenario, bei dem es beim Verladen eines Gefahrstoff-LKWs zu einem schweren Unfall kam.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren