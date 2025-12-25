Spezialität an Nahe und Glan Wenn es nach Zimt riecht, ist Weihnachten nicht weit Erik Zimmermann 25.12.2025, 13:00 Uhr

i Zimtwaffeln sind für viele der Weihnachtsklassiker Nummer eins. Es handelt sich um eine regionale Spezialität, die vor allem im Saarland, der Pfalz und im Hunsrück zu Hause ist. Die Lebens- und Glaubenssymbole auf den Waffeln haben eine lange Tradition. Erik Zimmermann

Historiker Erik Zimmermann hat sich mit der Entwicklung der Zimtwaffeln und der Waffeleisen zu ihrer Herstellung beschäftigt. Die regionale Spezialität ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Rezepten und anderen Quellen an Nahe und Glan belegt.

Die Nürnberger haben ihre Lebkuchen, die Aachener ihre Printen, die Lübecker ihr Marzipan und die Hunsrücker, Saarländer und Pfälzer ihre Zimtwaffeln. Das köstliche Gebäck war in Deutschland spätestens im 18. Jahrhundert bekannt. Bereits das Frankfurter Kochbuch von 1789 enthält ein Rezept für „Gute Zimmet-Waffeln“.







