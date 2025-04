Um edle Gefäße geht es in der neuen Sonderausstellung im Deutschen Edelsteinmuseum in Idar, die von Freitag, 18. April, bis Freitag, 31. Oktober, täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr zu sehen ist. Edle Gefäße: Das sind „Alltagsgegenstände als Luxusobjekte“, wie es im Untertitel heißt. Sie alle wurden von Könnern aus der Edelsteinregion Idar-Oberstein geschaffen. Die Sonderschau wird am Donnerstag im Kreis geladener Gäste – darunter auch die frischgebackene Bundestagspräsidentin Julia Klöckner – eröffnet.

Als Achim Grimm, Vorsitzender des Kuratoriums, die Idee zu dieser Schau hatte, dachte er zunächst nur an Gefäße aus Achaten. Doch schnell wurde ihm klar, dass es besser wäre, sich nicht auf diesen einen Stein zu beschränken. „Ich wusste, dass bei einheimischen Firmen und in privaten Sammlungen viele passende Meisterwerke vorhanden sind“, berichtet Grimm im Gespräch mit unserer Zeitung. Nachdem er und seine Mitstreiter bei etwa 15 von ihnen fündig geworden waren, wurde die Suche abgebrochen. „Schon da hätten wir die Ausstellung doppelt bis dreimal so groß machen können“. Genauso wäre es möglich gewesen, die Schau nur mit Werken eines einzelnen Gestalters zu konzipieren. Aber es sollte ja ein hochwertiger Querschnitt von verschiedenen Größen ihres Fachs werden.

Rund 100 Exponate aus verschiedenen Epochen

So sind in der repräsentativen Villa in der Hauptstraße in Idar jetzt rund 100 Exponate aus verschiedenen Epochen zu bewundern. Die ältesten wurden im frühen 19. Jahrhundert geschaffen, viele stammen aber auch aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren. Es handelt sich dabei um hauchdünn geschliffene Schalen, elegante Vasen, prachtvolle Pokale, edle Parfümflakons sowie einzelne Dosen und Gläser, die alle das hohe Niveau der Handwerkskunst in der Edelsteinregion dokumentieren. Sie entstanden unter anderem aus Achat, Bergkristall, Rubinen und Aquamarinen.

Daraus ist eine nach Einschätzung von Achim Grimm sehr sehenswerte Ausstellung geworden. „Hier werden wertvolle Schätze der Natur durch präzise und kunstvolle Handarbeit in filigrane, beeindruckende Objekte verwandelt“, heißt es in dem zu der Sonderschau gestalteten Flyer. Die Besucher dürfen sich zudem auf spannende Hintergrundinformationen zur Herstellung und Geschichte dieser außergewöhnlichen Stücke freuen, die einen tiefen Einblick in die Tradition und Bedeutung des Edelsteinschleiferhandwerks und des Edelsteingraveurhandwerks bieten – und zugleich zeigen, wie selbst alltägliche Gegenstände zu wahren Kunstwerken werden können.

Die Sonderausstellung „Edle Gefäße – Alltagsgegenstände als Luxusobjekte“ ist von 18. April bis 31. Oktober täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr im Deutschen Edelsteinmuseum in der Hauptstraße 118 in Idar-Oberstein zu sehen.