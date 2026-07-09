Meinung zur Westrichhalle
Wenn die PV-Anlage am Trafo scheitert
Sascha Saueressig
Sascha Saueressig
Jens Weber. MRV

Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, daran kann man sich festhalten. Sie geben Rahmen und Richtung. Etwas, was vielen in diesem Land entgegenkommt. Doch, wenn ohne Stempel und richtiges Aktenzeichen nichts vorangeht, läuft etwas falsch.

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Bürokratieabbau ist ein Schlagwort, das seit Jahrzehnten wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben wird. Nur greifbar wird es nicht. Die neue Westrichhalle sollte ursprünglich eine PV-Anlage aufs Dach bekommen. Die VG-Werke hätten sie gebaut und betrieben.
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