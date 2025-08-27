Christoph Pütz, Mitglied von Dark Sky International, klärte in Hattgenstein über die Gefahren der Lichtverschmutzung auf und gab auch Tipps, wie jeder zu einer Verbesserung beitragen kann.

Wohl nur den wenigsten ist bewusst, dass Licht einen genauso schädlichen Umwelteinfluss haben kann wie Lärm oder Luftverschmutzung. Wohlgemerkt reden wir hier nicht von Sonnenstrahlen, von denen doch mittlerweile die meisten wissen, welche Gefahr davon ausgeht: Sonnenbrand bis Hautkrebs. Gemeint ist die Lichtverschmutzung durch künstliche Leuchtmittel.

In einem so kurzweiligen wie informativen Vortrag im Hattgensteiner Gemeindehaus berichtete Christoph Pütz, Mitglied von Dark Sky International, vor mehr als 20 interessierten Besuchern, welche Gefahren für Mensch und Natur aus dem Verschwinden der Dunkelheit erwachsen und welche Möglichkeiten es zur intelligenten und umweltverträglichen Beleuchtung gibt. Denn die zunehmende Helligkeit von Städten und Dörfern ist nicht nur ein Problem für Astronomen, denen zunehmend die Sterne verschwinden, sondern auch für die Gesundheit der Menschen. Denn die Nacht, die zum Tag wird, gefährdet in zunehmenden Maß Lebewesen.

So bringen helle Straßenlaternen und die Beleuchtung von Gebäuden das Leben von Vögeln und Insekten durcheinander, die auf den Rhythmus der Sonne angewiesen sind, um Nahrung und Partner zu finden. Studien haben nachgewiesen, dass Vögel ihren Gesang in hellen Landschaften um bis zu 50 Minuten verlängern. Dadurch verbrauchen sie mehr Energie, finden weniger Ruhe und können gar an Erschöpfung sterben. „Besonders dramatisch kann dies bei Zugvögeln sein, die sich am Sternenlicht orientieren. Sie umfliegen beleuchtete Stellen bis zur vollkommenen Erschöpfung“, berichtet Pütz, und präsentiert dazu zahlreiche Dokumente. Auch Insekten werden von hellen Lichtquellen magisch angezogen und verenden dort. Sie fehlen somit in der Nahrungskette von Vögeln, Fröschen und Fledermäusen.

i Beim Vortrag von Christoph Pütz war das Hattgensteiner Gemeindehaus gut besetzt. Thomas Brodbeck

Dass sich der Informatiker Pütz der Lichtverschmutzung widmet, verdankt er seiner Tochter. Die hatte ihm erzählt, dass sie bei einem Urlaub in Mexiko frisch geschlüpfte Meeresschildkröten vor der hell erleuchteten Hotelfassade einsammelte und zurück zum Meer trug. Das Licht hatte die Jungtiere unwiderstehlich angezogen und ins Verderben geführt, hätte sie die Tochter nicht gerettet.

Glühwürmchen sind verständlicherweise besonders lichtempfindlich: Keines findet bei künstlichem Licht seinen Partner. Und Igel kommen nur bei Dunkelheit in den heimischen Garten, um dort die Schnecken zu fressen, die es auf den Salat abgesehen haben. Schnecken wiederum lieben das Licht.

Lebhafte und lange Diskussion

Bei der lebhaften und langen Diskussion nach dem Vortrag wurde unter anderem die grelle Leuchtreklame am Ortseingang von Niederbrombach kritisiert. Nicht nur, dass dadurch Autofahrer geblendet werden – schließlich ist die B41 davor unbeleuchtet: An dieser Stelle in der Nähe von Wald und Wiesen ist es eine tödliche Falle für Insekten und Vögel.

Auch beim Menschen führt ein gestörter Tag-Nacht-Rhythmus durch künstliche Lichtquellen zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen, führte Pütz aus, den seit mehr als 45 Jahren der Sternenhimmel begeistert. Und so präsentiert der Amateurastronom auch zahlreiche wissenschaftlichen Publikationen, in denen nachgewiesen wird, dass Licht Einfluss hat auf die Leistungsfähigkeit, den Blutdruck und die Hormonausschüttung hat. Zu viel Helligkeit kann krank machen: Diabetes, Gewichtszunahme, Tumorwachstum und Schlafstörungen sind die Folge. Wie sehr Licht unseren Biorhythmus stört, weiß man spätestens, seitdem man bei unseren Handys das wachhaltende, helle Blaulicht des Bildschirmes abends auf eine wärmere rötlichere Farbe umstellen kann.

Auch Pflanzen sind betroffen

Aber nicht nur Menschen und Tierwelt bedroht die Lichtverschmutzung. Auch Pflanzen werden negativ beeinflusst, ist doch das Sonnenlicht ihre „Nahrung“. Versuche zeigen, dass im Dauerlicht die Fotosyntheseleistung erlahmt, die Blütenbildung beeinflusst wird und Laubbäume in unmittelbarer Nähe von Straßenlaternen ihre Blätter im Herbst später verlieren, wodurch es zu Frostschäden kommen kann. Künstliches Licht in der Nacht verlängert zusammen mit der städtischen Wärme die Vegetationsperiode im Vergleich zu ländlichen Gebieten um bis zu drei Wochen.

Licht und Helligkeit gelten in unserer Gesellschaft als Statussymbol, symbolisieren sie doch Wohlstand und Sicherheit. Wobei mittlerweile laut einer englischen Studie sich auch die Einbrecher umgestellt haben: Wo Häuser hell erleuchtet sind, dort gibt es was zu holen, so ihre Erkenntnis. Wie also aus diesem Dilemma entkommen? Dazu bot der Vortrag von Christoph Pütz zahlreiche Informationen. So sollten sich sowohl Bürger wie Politiker einer Gemeinde fragen, welche Beleuchtung wirklich benötigt wird. Auf Skybeamer, Bodenleuchten und Leuchtreklamen sollte ebenso verzichtet werden wie auf Beleuchtung geschlossener Geschäfte in der Nacht. „In Zukunft werden wir uns diese helle Beleuchtung die ganze Nacht über gar nicht mehr leisten können. Schon heute schalten mehr als 800 Gemeinden aus Kostengründen nachts das Licht aus“, berichtete Pütz.

Aber er macht auch weitere, konkrete Vorschläge: Bei Straßenlaternen sollte auf abgeschirmte Leuchten mit gezielter Lichtlenkung nach unten geachtet werden. „In Wien konnten durch das Absenken der Helligkeit bei der Weihnachtsbeleuchtung um 50 Prozent 50.000 Euro eingespart werden – und niemand hat es bemerkt“, erzählte Christoph Pütz verschmitzt. Er präsentierte auch eine vorbildliche Gemeinde in der Nähe: In Eiweiler im Saarland wurde gemeinsam mit Bürgern und der Politik umfangreich „licht-saniert“. Zwei Nachtaufnahmen aus der Zeit davor und danach dokumentieren den sichtbaren Unterschied – zum Wohl der Einwohner und der Natur. Das Projekt „Sankt Wendeler SternenLand“ zeigt in der Praxis, wie man Lichtverschutzung erfolgreich begrenzen kann.

Weitere Infos: https://www.sankt-wendeler-sternenland.de/infomaterial. Den nächsten Vortrag hält Christoph Pütz am Samstag, 6. September, um 15.30 Uhr in der Sternwarte Peterberg in Nonnweiler.