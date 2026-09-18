Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe
Wenn die Grünen einen Abfalleimer wünschen
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrs
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder.
Hosser

Göttenbachmännchen, Wäschfrau, Schellenmann und Majebritsch sind im wohlverdienten Ruhestand. Nun freuen wir uns auf die Zeit mit unserer neuen Wochenend-Kolumne „Ganz Nahe“, die das Geschehen rund um Idar-Oberstein in vielen Facetten aufgreift.    

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Was nicht gut läuft

Also, so langsam wird die Geschichte mehr als ärgerlich: Den Wohnmobilfans geht die Geduld aus, auch von kommunalpolitischer Seite erhöht sich der Druck. Mehrfach wurde jetzt nachgefragt, der Sommer ist vorbei... Der einzige Wohnmobilstandplatz in Idar-Oberstein an der historischen Weiherschleife ist nach wie vor nicht nutzbar.
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