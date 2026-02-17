Inmitten der bunten modernen Fastnacht mit Kostümen aus China und lauter Musik in den Straßen wird im Hunsrück ein alter Brauch gepflegt. Wir waren dabei...
Eine jahrhundertealte Tradition lebt – unter anderem – im kleinen Dorf Wirschweiler weiter. Dort wird am Faschingsdienstag mit dem Ende der tollen Tage der Strohbär durch die Straßen geführt, um bei den Bewohnern um Eier und Speck zu bitten. Vor jedem Haus ertönt der vielstimmige Chor: „Hahn Äppel Hahn, die Fassenacht geht aan.