Freilichtaufführungen stellen sowohl für die Aktiven als auch fürs Publikum besondere Herausforderungen dar. Das ist auch an diesem Wochenende so, wenn in drei Vorstellungen von Freitag bis Sonntag die „Räubernacht in Hottenbach“ ansteht.

i Von Freitag bis Sonntag steht in Hottenbach die „Räubernacht“ auf dem Programm. Hartmut Schmieden

Da das Stationenspiel im Ortskern Hottenbachs stattfindet, bitten die Veranstalter darum, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Während der Vorstellungen werden die Zuschauer gebeten, eigenverantwortlich den fließenden Verkehr zu beachten, die Veranstalter übernehmen dafür keine Haftung.

Vorbestellte Karten sind an der Hauptkasse rechts neben dem Gasthaus Dahlheimer in der Ringstraße hinterlegt. Hier erfolgt auch der Verkauf der Restkarten. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt, man sollte daher auf geeignete Kleidung achten, falls es regnet.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr im Garten des Gasthauses Dahlheimer. Einlass ist ab 18.30 Uhr, wo der Schinderhannesgrill der Firma Friedt Schwenkbraten, Wurst und Getränke anbieten wird. Die Bewirtung in der Pause liegt in den Händen des Hottenbacher Frauenchores Intermezzo.