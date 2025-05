In seinem neusten Buch kehrt Ermittler Georg Dengler auf den Hof seiner Mutter im Schwarzwald zurück. Im richtigen Leben kehrte dessen Schöpfer Wolfgang Schorlau in seine Geburtsstadt Idar-Oberstein zurück.

Es war ein Fest für die Ohren, und das im doppelten Sinn: Die Lesung des Bestsellerautors Wolfgang Schorlau im Zusammenspiel mit der heimischen Blues-Rock-Band Village Blues. Ohne Zweifel kamen die fast 250 Zuhörern in der Göttenbach-Aula auf ihre Kosten. „Mer koumme hemm“ – mit diesen Worten in bestem Hunsrücker Platt eröffnete der 74-Jährige die Lesung in seiner Geburtsstadt. „Das war für mich etwas ganz Besonderes “, sagt er hinterher.

„Black Forest“, so der Titel seines neusten Krimis, in dem Ermittler Georg Dengler zu seiner Mutter in den Schwarzwald zurückkehrt und merkwürdige Dinge um einen geplanten Windpark entdeckt. Wie in jedem Krimi darf auch hier ein Mord nicht fehlen. Denglers Ermittlungen enthüllen ein Netz aus Korruption und Gier im Kampf zwischen erneuerbaren und fossilen Energien. Und wieder einmal fesselt Schorlau sowohl das Publikum im Saal wie seine Leser mit seiner detailverliebten, plastischen Sprache: Aus seinen Sätzen entstehen Menschen, von denen man meint, sie stehen vor einem. Er beschreibt Landschaften, bei denen einen das Gefühl erschleicht, schon einmal dort gewesen zu sein.

Man sitzt mit Dengler am Tisch der Mutter

Beim Gespräch seines Protagonisten mit seiner Mutter in der heimischen Küche sitzt man mit ihnen am Tisch und riecht förmlich ihr schwäbisches Leibgericht, die Brägele. Und so ist es kein Wunder, dass seine Bücher die Leser in ihren Bann ziehen Wie sehr Schorlau seine Geschichten lebt, zeigt sich auch bei den frei vorgetragenen Einleitungen zu den Lesungen der Kapitel: witzig, heiter und verschmitzt bringt er die Zuhörer im Saal immer wieder zum Lachen und führt somit direkt über zu seinen geschriebenen Worten.

i Der vielfach ausgezeichnete Bestseller-Autor Wolfgang Schorlau begeisterte das Publikum in der Göttenbach-Aula Thomas Brodbeck

Dabei hat der Autor ganz nebenbei ein neues Genre erfunden: Wie auch in seinen früheren Romanen verknüpft der Autor hochbrisante aktuelle und historische Themen mit spannend erzählten Krimi-Elementen. „In ,Black Forest’ geht es um den Fortbestand der Menschheit und mit ihr vieler anderer Spezies“, beschrieb es Schorlauer in seinen eigenen Worten. Mit seiner feinen Beobachtungsgabe, umfangreichen Recherchen und vielen Reisen durch Freiburg und den Schwarzwald entsteht ein literarisches Gemälde, bei dem drei Generationen die brennenden und drängenden ökologischen Fragen der Zeit diskutieren, und denen man als Leser gerne zuhört.

Schorlau ist selbst großer Blues-Fan

Es gibt Bösewichte, Mitläufer und Naive in dem Roman, und dazwischen viel anschaulich und spannend verpackte Information. Zwischen dem Kampf um Windkraftanlagen, Großkonzernen, persönlichem Engagement und dem Kot von Auerhähnen verliert Schorlau nie die Sympathie – oder zuweilen auch Antipathie – für seine Romanfiguren aus dem Auge. Gern hätte man mehr gehört, auch von der Band Village Blues, die zwischen den Lesungen klassischen, knackigen Blues, Rock und Soul auf ihren akustischen Instrumenten spielte. Abschließend zeigte Schorlau, selbst großer Blues-Fan vor allem der Richtung Chicago Blues, sein musikalisches Talent, als er auf der Mundharmonika zusammen mit der Band aufspielte.

Der lang anhaltende Applaus am Ende dieses Abends galt nicht nur dem Literaten und den Musikern, sondern auch den drei Veranstaltern: dem Kunstverein Obere Nahe, dem Stadtjugendamt und dem Verein Blue Note, ohne die diese brillante Darbietung nicht möglich gewesen wäre. Den Freunden von Wolfgang Schorlau sei ein kleines Geheimnis verraten: Er hat schon eine Idee für sein nächstes Buch, das wahrscheinlich im kommenden Jahr erscheinen wird. Sicher wieder aufwändig recherchiert und einem brisanten, aktuellen Thema gewidmet.