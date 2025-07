Der starken Regenfälle der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass die Arbeiten an der Fischtreppe im Kammerwoog unterbrochen werden mussten. Die am Fuße der Staumauer mit einem Damm freigelegte Arbeitsfläche war vollgelaufen, weil der extra für die Dauer der Arbeiten geschaffene Überlauf in Form einer 1,20 Meter breiten Metallröhre die Wassermassen nicht mehr fassen konnte. Der so entstandene See musste erst wieder abgepumpt werden, ehe der Bagger seine Abrissarbeiten fortsetzen konnte.

Eine Spezialfirma trägt dort im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach die Fischtreppe ab. Das steile Bauwerk aus den 1970er-Jahren hatte spätestens, seit die Nahe im Kammerwoog über den Sommer nicht mehr durchgehend angestaut wird, seine Funktion verloren. Nun soll eine neue, deutlich kürzere Steighilfe Fischen dabei helfen, das Hindernis zu überwinden. Denn viele Arten laichen gerne im Oberlauf der Flüsse.

i Am Mittwoch kam der Bagger noch nicht wieder an die Fischtreppe ran. Stefan Conradt

Das Stauwerk war im Zuge des Baus der Naheüberbauung errichtet worden, um zu verhindern, das Eisgang zu einer Hochwasserbedrohung führen kann. Im Retentionsraum des früheren Stausees können zudem Hochwasser bei Starkregen zurückgehalten werden.

Mitglieder des Vereins der Sportfischer 1959 Idar-Oberstein hatten, bevor die Baustelle eingerichtet wurde, zusammen mit dem Fischereiverband Saar all jene Fische per Hand umgesetzt, die sich in dem per Erddamm bereits abgetrennten Bassin direkt unterhalb der Staumauer befanden, bevor diese Fläche leergepumpt werden konnte, um dem Bagger Zugang zur Fischtreppe zu gewähren.

Dabei waren Angler und Fischereiexperten erstaunt, dass mehr als 20 Fischarten bestimmt werden konnten. Neben Elritzen, Kaulbarschen, Schleien und Aalen gingen auch Gründlinge, Nasen, Döbel, Ukeleien und Bachschmerlen ins Netz, aber auch Bitterlinge und Flussmuscheln, beide Indikatoren für saubere Flüsse. Die Bauarbeiten sollen rechtzeitig vor dem Winter beendet werden. Die Kosten in Höhe von rund 450.000 Euro werden vom Bund übernommen.

Für die Bauarbeiten auf der Naheüberbauung war der viele Regen der vergangenen Tage dagegen gar kein Problem, wie Norbert Schmitt vom Baubüro Idar-Oberstein des LBM berichtet: „Wir liegen voll im Zeitplan.“ Bis Oktober soll der Bauabschnitt zwischen Ortseingang Idar-Oberstein aus Richtung Birkenfeld und der Kreuzung Otto-Decker-Straße fertig sein. Danach fehlt dann nur noch die Gegenfahrbahn: Das soll aber erst im Frühjahr 2026 angepackt werden. Für diesen Abschnitt muss die Bundesstraße 422 aus Richtung Tiefenstein über den Klotzberg umgeleitet werden.