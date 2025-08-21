Seit Monaten rollen in Vollmersbach schwere Baugeräte: „Die Straßen ,Im Tränkenstück“, Bornfeldstraße und bald auch die Gartenstraße verwandeln sich Stück für Stück in moderne Verkehrsadern mit Charme´, freut sich der Ortsbürgermeister.

Die Ortsgemeinde Vollmersbach hat zur Halbzeit ihrer Straßenausbaumaßnahme ordentlich Staub aufgewirbelt – und das im besten Sinne. „Mit einem Mix aus Technik, Taktik und Teamgeist schreitet das Projekt voran“, berichtet Ortsbürgermeister Matthias Hautmann.

Ursprünglich war das Projekt bis Juli 2026 angesetzt. Doch dank eines cleveren Bauzeitenplans mit überlappenden Abschnitten könnte schon im Frühjahr 2026 Schluss sein, wenn alles weiterhin gut läuft – also ein paar Monate früher als geplant.

i In der Bornfeldstraße laufen zurzeit die Kanalbauarbeiten. Matthias Hautmann

Im zweiten Bauabschnitt „Im Tränkenstück” werden derzeit Stützwinkel versetzt, Pflanzbeete eingefasst und Pflaster verlegt. Besonders knifflig sind die Höhenunterschiede zum angrenzenden Gelände, die teils massive Winkelstützmauern inklusive Absturzsicherung erfordern. Im vierten Bauabschnitt ist derzeit Ruhe eingekehrt, da die Baufirma Betriebsurlaub macht. „Knifflige Fälle wie Einfriedungsmauern, die auf privatem Grund stehen, aber für die Gehwege benötigt werden, oder solche, die auf teilweise öffentlichem Grund stehen, werden mit Taktgefühl und baulichem Fingerspitzengefühl im Einvernehmen gelöst“, berichtet der „OB“.

Mülltonnen müssen früher an der Straße stehen

Bei der Müllabfuhr braucht es Disziplin: Die Tonnen müssen am Vortag bis 15 Uhr zu den Sammelstellen gebracht werden, sonst bleibt der Müll stehen. Aufgrund der Straßenbaumaßnahme in Tiefenstein und des dadurch bedingten erhöhten Verkehrsaufkommens wurden die Müllabfuhrzeiten bis auf Weiteres vorgezogen, sodass die Fahrzeuge teilweise schon ab 5.30 Uhr durch das Dorf rollen.

Die Bushaltestelle „Türmchen“ in der Bornfeldstraße wird zurückgebaut. An ihrer Stelle soll ein barrierefrei erreichbarer Mehrgenerationenplatz mit sandgeschlämmter Deckschicht entstehen. Die teerhaltige Asphaltfläche wird entsiegelt – „ein echter Gewinn für die Dorfgestaltung“, ist Hautmann überzeugt.

Er berichtet weiter: „Die Wasserleitungen wurden mehrfach gespült, gemolcht und beprobt. Nachdem es anfänglich Probleme mit zu hohen Werten gab, sind die Proben nun beanstandungsfrei. Die Einbindungen erfolgen schrittweise – mit Ersatzversorgung für besonders betroffene Haushalte.“

Geschwindigkeitsreduzierung ist ein weiteres Ziel

Auch die Straßenbeleuchtung wird ausgebaut und modernisiert; die Masten werden auf öffentliches Gelände versetzt. „Im Tränkenstück“ wird statt mit vier 5 Meter hohen Masten künftig mit sechs 8-Meter-Masten ausgeleuchtet. „Künftig teilen sich Stromversorgung und Beleuchtung eine Trasse, was effizient und platzsparend ist. Eine neue Trafostation am Dreschplatz ist bereits in Planung. Diese Maßnahme wirkt sich auch auf das Neubaugebiet „Klepp“ aus. Die Stromversorgung dort wandert von der Freileitung in die Erde und wird von 10 auf 20 Kilovolt (kV) erhöht“, berichtet der Ortsbürgermeister.

„Auch wenn dank Einschaltung der Regional-, Landes- und Bundespolitik eine High-End-Versorgung mit den Telekommunikationsunternehmen hergestellt werden konnte, werden veraltete technische Einrichtungen saniert. Da die Telekommunikationsunternehmen ihre Leitungen weiterhin in Sand verlegen, wurden bei Asphaltquerungen punktuell Leerrohre verlegt – für den Fall, dass später noch ein Anbieter kommt.“

i Die Straße "Im Tränkenstück" ist schon zur Hälfte fertig. Matthias Hautmann

Und noch einen von vielen Bürgerinnen und Bürgern lang gewünschten Schritt wurde in die Wege geleitet: „Gear down – nimm das Tempo aus dem Straßenverkehr raus. Mit Unterstützung der zuständigen Sachbearbeiterin der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wurde zunächst die K36 entschleunigt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens durch den Straßenbau in Tiefenstein und weiterer anstehender Projekte in der Umgebung – Überflieger Fischbach, Zufahrt nach Göttschied – wurde auch die L177 an besonders kritischen Stellen – Bushaltestelle, Schüler- und Fußgängerüberweg sowie Einfahrt K36 – temporär auf 30 km/h begrenzt.“

Hautmann zieht ein positives Zwischenfazit: „Zur Halbzeit zeigt sich: Die Maßnahme ist komplex, aber gut organisiert. Mit einem Mix aus Technik, Kommunikation und Fingerspitzengefühl werden die 70 Jahre alten Versorgungsleitungen Stück für Stück mit einer modernen Infrastruktur neu gestaltet. Die zweite Halbzeit verspricht weitere Fortschritte – und vielleicht auch die eine oder andere Überraschung.“ red/sc