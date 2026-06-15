Austausch im Kreis Birkenfeld Wenn das Pfändungsschutzkonto zum Problemkonto wird Vera Müller 15.06.2026, 14:42 Uhr

i Fachaustausch anlässlich der Aktionswoche der Schuldnerberatungsstellen mit Dirk Köbrich (von links), Ilona Schlegel, Pfarrerin Jutta Walber und Tatjana Jacobs Christine Kreischer

Trotz eindeutig geregelter gesetzlicher Vorgaben erleben viele verschuldete Menschen weiterhin große Schwierigkeiten mit ihren Pfändungsschutzkonten (P-Konten). Kontoumwandlungen erfolgen verspätet, Guthaben bleiben blockiert. Das soll sich ändern.

In Deutschland werden monatlich mehr als hunderttausend Kontopfändungen verzeichnet. Für die Betroffenen ist das P-Konto der einzige Schutz, um an ihr pfändungsfreies Geld zu kommen. Geld, dass unter anderem für Miete, Energieversorgung, Lebensmittel und Medikamente als Existenzminimum gedacht ist.







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