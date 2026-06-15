Trotz eindeutig geregelter gesetzlicher Vorgaben erleben viele verschuldete Menschen weiterhin große Schwierigkeiten mit ihren Pfändungsschutzkonten (P-Konten). Kontoumwandlungen erfolgen verspätet, Guthaben bleiben blockiert. Das soll sich ändern.
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In Deutschland werden monatlich mehr als hunderttausend Kontopfändungen verzeichnet. Für die Betroffenen ist das P-Konto der einzige Schutz, um an ihr pfändungsfreies Geld zu kommen. Geld, dass unter anderem für Miete, Energieversorgung, Lebensmittel und Medikamente als Existenzminimum gedacht ist.