Nicht hinter dem Berg hielten die Redner bei der DGB-Kundgebung am „Tag der Arbeit“ mit ihrer Kritik an aktuellen Zuständen - und in der Zukunft befürchteten.

Kreisvorsitzender Stefan Worst eröffnete die 1. Mai-Kundgebung, zu der der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am „Tag der Arbeit“ unter dem Motto „Mach dich stark mit uns“ auf den Obersteiner Marktplatz eingeladen hatte. Bei strahlendem Wetter fand die traditionelle Veranstaltung großen Zuspruch. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Friedrich Marx und einigen musikalischen Beiträgen widmete sich Hauptredner Thomas Breuer, IG BAU Regionalleiter, Rheinland-Pfalz/Saarland, unter anderem Themen wie Mieten und Wohnungsbau, Renten, Arbeitszeit und Tarifen. „Die Preise steigen – die Löhne halten kaum Schritt. Was früher ein sicheres Einkommen war, reicht heute oft nicht mehr zum Leben“, sagte er. Er forderte eine langfristige Förderung für den Wohnungsbau und warnte vor einem Angriff auf den Acht-Stunden-Tag – was im Koalitionsvertrag harmlos klinge, sei in Wahrheit ein Angriff auf den Arbeitszeitschutz und letztlich auf Gesundheit und Privatleben.

Unter anderem um die Ausstattung in den Schulen, die seiner Meinung nach zu wünschen übrig lässt, ging es im Redebeitrag von Thomas Neu, der als Hauptpersonalrat für Grund- und Hauptschulen für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kandidiert. Neu bemängelte auch, dass es auch zu wenig Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gebe.

Zur aktuellen Tarifauseinandersetzung bei der Firma Walter Werner in Birkenfeld äußerte sich Christian Möckel, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Bad Kreuznach. Mit dem Unternehmen habe bereits vier Verhandlungsrunden gegeben, aber der Arbeitgeber bewege sich leider nicht, bedauerte Möckel. Er kritisierte außerdem, dass in wirtschaftlich guten Zeiten die Gewinne nicht in ausreichender Form an die Beschäftigten weitergegeben wurden. Jetzt, da die Auftragsbücher nicht ganz voll seien, solle gespart werden.