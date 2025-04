Es gibt Situationen im Leben, die Betroffene voller Zweifel und Scham zurücklassen. Eine Entschuldigung, die Hoffnung der Einmaligkeit eines „Ausrutschers“ und Versprechen nähren oftmals Unentschlossenheit. Sexualisierte wie körperliche Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Straftaten aus dem sozialen Nahbereich, bei denen die zeitnahe klassische Strafanzeige bei der Polizei nicht immer zwangsläufig Folge ist. Noch schwieriger wird es, wenn schwere sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung stattfanden und die Täter aus dem persönlichen Umfeld kommen.

Die Nahe-Zeitung hat in den vergangenen Wochen in Gerichtsreporten einige solcher Fälle aufgreifen müssen: der 19-Jährige, der seine ältere Freundin in Birkenfeld vergewaltigt hatte, Monate später sogar fast getötet hätte, wenn ihr zehnjähriger Sohn nicht beherzt mit einer Tischlampe zugeschlagen hätte. Der Oberarzt, der nach Überzeugung des Schöffengerichts eine junge Frau im privaten Umfeld in Idar-Oberstein vergewaltigte. Und schließlich der 28-Jährige, der nachts in ein Reihenhaus in Idar-Oberstein auf der Suche nach Diebesgut einstieg und an einer ihm unbekannten schlafenden 68-jährigen Rentnerin sexuell übergriffig wurde.

All diese Taten – bis auf den sexuellen Übergriff an der Rentnerin – hatten eine Gemeinsamkeit: Es waren Indizienprozesse, weil die Angeklagten die jeweiligen Vorsatztaten teilweise oder komplett bestritten hatten. So standen Aussagen gegen Aussagen. Der Bundesgerichtshof (BGH) verlangt dann aber eine besonders strenge Prüfung, um in einem rechtsstaatlich geordneten Strafprozess zu einem bestandsfähigen Urteil zu finden. Besser wäre es gewesen, wenn die Geschädigtenaussagen an eine frühzeitige Spurenlage hätten anknüpfen können. Im Falle der Rentnerin konnten immerhin gesicherte DNA-Spuren als unumstößlicher Beweis vorgelegt werden: Wissenschaft statt Prüfung einer Hypothesenabfolge nach den BGH-Vorgaben.

Die vom Gesetzgeber geforderte „richterliche Überzeugung“ war in den anderen Fällen einer breiten Begründung unterworfen, um „im Namen des Volkes“ möglichst revisionsfeste Urteile zu sprechen. In zwei der oben genannten Fälle wurden Rechtsmittel eingelegt – Ausgang ungewiss.

Taten wurden der Polizei erst Wochen später bekannt

Die Probleme liegen hier im fehlenden beziehungsweise unterstützenden wissenschaftlichen Nachweis der Taten, weil zwei der drei Angeklagten den Tatvorwurf komplett bestritten hatten und selbst im dritten Fall die Erinnerungen infolge Alkohol- und Drogenrauschs beim Täter blockiert waren. Zwei Taten wurden zudem erst viele Wochen später der Polizei bekannt. Verständliche Hemmungen – Täter und Opfer kannten sich schließlich. Unterschiedliche Motive führten zum selbstauferlegten Schweigen: falsch verstandene Fürsorge, Angst vor Gerede, Gedanken an eine vermeintliche Mitschuld, Verdrängen und Vergessen wollen.

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem weitere Taten nachträglich bekannt werden – oder eine nächste Eskalationsstufe folgt. Spätestens dann sollten Mut und Zuversicht die bisherigen Zweifel ablösen. Aber es fehlen wissenschaftliche Belege in Form von Befunden und Spuren – ein scheinbares Dilemma.

Kompetenzverbund „Medizinische Soforthilfe“

Hier setzt ein Angebot des Klinikums Idar-Oberstein an. Eine von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffene Frau, aber auch männliche Personen ab 14 Jahren können sich dem Kompetenzverbund „Medizinische Soforthilfe“ anvertrauen, wie die federführenden Gynäkologinnen Dr. Tanja Bongardt und Jacqueline Wachnitz, beide beschäftigt beim Klinikum Idar-Oberstein, im Gespräch mit der NZ betonen. Ziel ist es, den Opfern sexualisierter Gewalt, die nicht in Begleitung der Polizei kommen (das ist die Regel), neben einer medizinischen Versorgung auf Wunsch auch eine vertrauliche Spuren- und Befundsicherung anzubieten.

Bisher scheuen sich viele, nach einem solchen traumatischen Vorfall in ein Krankenhaus zu gehen, weil sie fürchten, dass über ihren Kopf hinweg Anzeige erstattet wird. Tatsache ist aber: „Niemand muss vorher oder nachher eine Strafanzeige erstatten“, sagt Dr. Bongardt. Ein knapper Hinweis genüge, um in der Ausnahmesituation kompetentem Fachpersonal zugewiesen zu werden („Ich muss dringend mit einer Frauenärztin sprechen“). Frauen werden in der Gynäkologie, Männer in der ZNA oder Urologie versorgt.

Wer den Entschluss gefasst hat, sich direkt an die Polizei zu wenden, wird von Beamtinnen oder Beamten der Polizei- oder Kriminalinspektion zum Klinikum begleitet. Die Staatsdiener sind mit den erforderlichen Abläufen bestens vertraut und kennen alle notwendigen Schritte. Sobald dieser Weg der polizeilichen Einbindung beschritten ist, gibt es allerdings kein Zurück mehr. Bei bestimmten Vergehen und Verbrechen, den sogenannten Offizialdelikten (etwa bei gefährlicher Körperverletzung oder Vergewaltigung) muss die Polizei bei Bekanntwerden eines Verdachts tätig werden und Ermittlungen einleiten.

Spuren werden kostenfrei fünf Jahre eingelagert

Nicht aber beim vertraulichen Angebot des Klinikums, dass inzwischen auch vom Mainzer Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration unterstützt wird. Hier werden Fachärztinnen und Fachärzte mit der Dokumentation von Verletzungen und der Spurensicherung eingebunden – dabei entstehen für die Patienten keine Kosten. Erhobene vertrauliche Spuren werden an die Rechtsmedizin Mainz übersandt und dort für fünf Jahre eingelagert, wie die Rechtsmedizinerin Dr. Cleo Walz im Gespräch mit der NZ mitteilt.

In einer ersten Erfahrungszeit lag die Aufbewahrungsfrist bei nur einem Jahr – danach wurden alle Proben automatisch vernichtet, wenn keine Strafanzeige erstattet wurde. Die schriftlich niedergelegten medizinischen Befunde haben sogar eine Aufbewahrungszeit von bis zu 30 Jahren – angepasst an Verjährungsfristen der vertraulich protokollierten Sexualstraftaten. In diesen fünf Jahren sollte aber die Entscheidung getroffen werden, ob doch eine Strafanzeige erstattet wird.

Mit den in dieser Zeit auswertbaren Spurenträgern und den erhobenen Befunden liegen gerichtsfeste Beweismittel für ein späteres Gerichtsverfahren vor. Im vertraulichen Beweisverfahren ist dennoch eine möglichst frühzeitige Kontaktaufnahme mit den rechtsmedizinisch geschulten Ärztinnen und Ärzten hilfreich. Vorherige Körperreinigung sollte daher besser unterbleiben – wichtige Spuren könnten verloren gehen und kleinste Verletzungen (Kratzer, Hämatome) abgeheilt sein.

Die Betroffenen behalten in der belastenden Phase nach der Tat und während der vertraulichen Phase die volle Kontrolle in der weiteren Entwicklung: Die ärztliche Schweigepflicht dauert weiter an, die Spuren aber sind gerichtsfest gesichert. Erst mit der Entbindung von der Schweigepflicht beginnt die Rechtsmedizin mit der Auswertung der gesicherten Spuren – und danach setzt die Arbeit der Kriminalpolizei ein. Auch in dieser Phase werden die Opfer begleitet und bleiben nicht alleine.

Weitere Infos zum Thema gibt es auf der Homepage des Familienministeriums, im Internet unter www.vertraulichehilfe.rlp.de sowie bei den Hilfsorganisationen www.frauennotruf-idar-oberstein.de und www.weisser-ring.de