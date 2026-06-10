Weniger oder ganz ohne Alkohol: Da geht so viel mehr
„Entdecke, wie viel mehr in dir steckt – mit weniger oder ganz ohne Alkohol“: Das ist das Motto einer Aktionswoche, an der sich auch die Suchtberatung des Diakonischen Werkes Obere Nahe mit niedrigschwelligen Angeboten beteiligt.
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Die Suchtberatungsstelle des Diakonisches Werks des Kirchenkreises Obere Nahe weist auf die bundesweite Aktionswoche Alkohol 2026 hin. Die zehnte Auflage der erfolgreichen Kampagne findet vom 13. bis 21. Juni statt und steht unter dem Motto „Entdecke, wie viel mehr in dir steckt – mit weniger oder ganz ohne Alkohol“.