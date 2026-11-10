Debatte in Idar-Oberstein
Weniger Bürokratie, mehr Gestaltung vor Ort
Matthias Domroes fordert: „Weniger Bürokratie, mehr Gestaltung vor Ort.“
Matthias Domroes fordert: „Weniger Bürokratie, mehr Gestaltung vor Ort.“
Tristan Unkelbach

Was in seiner früheren Heimat passiert, interessiert Matthias Domroes nach wie vor. Und er hat eine klare Meinung, auch mit Blick auf die Zukunft der Stadtverwaltung Idar-Oberstein: „Die Strukturen gehören auf den Prüfstand.“

Lesezeit 3 Minuten
Matthias Domroes macht sich wie viele andere auch aktuell Gedanken um die Verwaltungsstrukturen, die gerade in Idar-Oberstein Thema sind. Der 33-Jährige war Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes und der FDP-Fraktion im Kreistag. Der frühere Kirschweilerer hat Politikwissenschaft, Soziologie und (im Schwerpunkt) Verwaltungswissenschaft studiert.
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