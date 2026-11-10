Was in seiner früheren Heimat passiert, interessiert Matthias Domroes nach wie vor. Und er hat eine klare Meinung, auch mit Blick auf die Zukunft der Stadtverwaltung Idar-Oberstein: „Die Strukturen gehören auf den Prüfstand.“
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Matthias Domroes macht sich wie viele andere auch aktuell Gedanken um die Verwaltungsstrukturen, die gerade in Idar-Oberstein Thema sind. Der 33-Jährige war Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes und der FDP-Fraktion im Kreistag. Der frühere Kirschweilerer hat Politikwissenschaft, Soziologie und (im Schwerpunkt) Verwaltungswissenschaft studiert.