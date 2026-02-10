Vereine in Idar-Oberstein
Welle an Nichtschwimmern bei DLRG kaum zu bewältigen
Der "Edelsteinpokal"-Wettkampf in Idar-Oberstein wird von der DLRG organisiert und gut angenommen.
Stephan Engel

Im Wasser macht den DLRG-lern niemand etwas vor. Die Ortsgruppe Idar-Oberstein bietet jede Menge Kurse an und freut sich über Erfolge. Aber auch hier fehlt es an Menschen, die Aufgaben übernehmen wollen.

Vom Nichtschwimmer zum Schwimmer, vom Schwimmer zum Rettungsschwimmer. Das Motto der DLRG, die weltweit größte freiwillige Wasserrettungsorganisation, ist eindeutig. Ihre Hauptaufgaben sind auch seit 1927 in Idar-Oberstein die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren und der Wasserrettungsdienst an Gewässern und in Bädern, um Sicherheit zu gewährleisten.

