Neues Bestattungsgesetz in RLP Welche Beisetzungen sind in der VG Birkenfeld möglich? 12.11.2025, 18:00 Uhr

i Neue Bestattungsformen auf und außerhalb von Friedhöfen macht das Bestattungsgesetz für Rheinland-Pfalz möglich. Niels Heudtlaß

Bei einer Infoveranstaltung der VG und Stadt Birkenfeld stellten Bestatter und Verwaltung die neuen Regelungen des Bestattungsgesetzes vor. Welche Möglichkeiten Bürger in Zukunft haben und was sie bei neuen Bestattungsformen beachten müssen.

Bisher waren in Rheinland-Pfalz und damit auch der Verbandsgemeinde Birkenfeld Erdbestattungen und Urnenbestattungen möglich. Das hat sich seit dem 27. September dieses Jahres geändert, als ein neues Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft trat.







Artikel teilen

Artikel teilen