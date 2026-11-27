Fragen an die Verwaltung „Weißborr“ Idar-Oberstein: Anwohner machen sich Sorgen Vera Müller 27.11.2026, 10:07 Uhr

i Anwohner der Straße Weißborr in Idar-Oberstein üben Kritik. Sie nutzten die Einwohnerfragestunde der Stadtrastssitzung und trugen ihre Fragen sowie Anliegen vor. Celine Friedrichs

Gefahren und Unsicherheit: Das machen Anwohner der „Weißborr“ in Idar-Oberstein seit Längerem in „ihrer“ Straße aus. In der Stadtratssitzung wurden dazu Fragen an die Verwaltung gestellt. Die Antworten fallen recht ernüchternd aus.

Die Anwohner der Straße Weißborr im Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied machen sich Sorgen: die Parksituation, Gefahren, Unfälle… Die Einwohnerfragestunde in der Stadtratssitzung am 25. November nutzte Celine Friedrichs, die in der Straße wohnt, das Problem ausführlicher darzustellen und Fragen an die Stadtverwaltung zu stellen: In erster Linie gehe es um die Parksituation und die Verkehrssicherheit in der Straße.







Artikel teilen

Artikel teilen