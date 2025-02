Erster Tag als Ex-MdB Weingarten will zurück ins Ministerium 24.02.2025, 12:41 Uhr

i Die Zeit als Bundestagsabgeordneter ist vorbei: Joe Weingarten am Tag nach der Wahl beim Heckenschneiden an seinem Haus in Oberstein. HOSSER

Aus, vorbei - Joe Weingarten hat am Sonntagabend einen Schlussstrich unter seine Zeit als Abgeordneter in Berlin gezogen und warnt vor schweren Zeiten, die auf Deutschland zukommen.

Nach einem ernüchternden Wahlabend hat Joe Weingarten am Montag erst einmal versucht, den Kopf freizubekommen: mit Gartenarbeit. An seinem Haus in der Poststraße in Idar-Oberstein hat er die Hecken geschnitten – nachdem er sich bereits am frühen Morgen in einer Pressemitteilung als Bundestagsabgeordneter verabschiedet hat: „Ich bedauere das Ergebnis, weil ich meine Arbeit für die Region gerne gemacht habe und sie auch fortführen wollte.

