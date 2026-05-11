Marktmeister begeistert Weinfest zieht die Massen nach Birkenfeld Niels Heudtlaß 11.05.2026, 17:46 Uhr

i Kaum ein Platz war noch zu finden beim Weinfest in Birkenfeld. Gerhard Ding

Zum vierten Mal feierten die Birkenfelder das Weinfest. Die Beliebtheit wächst seit der Premiere 2023 kontinuierlich. In diesem Jahr platzte der Kirchplatz aus allen Nähten.

So voll war es auf dem Weinfest in Birkenfeld wohl noch nie – vom 8. bis 10. Mai, besonders am Freitag und Samstag, konnte sich der Kirchplatz vor dem Ansturm kaum retten. „Du kamst nicht mehr durch, so eng standen die Menschen“, freut sich der Marktmeister der Stadt Birkenfeld Jürgen Schug über den großen Zuspruch zum Weinfest.







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