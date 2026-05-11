Country-Musik, Essen und Wein Weinfest in Birkenfeld mit starkem Auftakt Tobias Prietzel 11.05.2026, 13:00 Uhr

i Volle Plätze und beste Stimmung: Der Kirchplatz war zum Auftakt des Birkenfelder Weinfests bestens besucht. Tobias Prietzel

Sogar aus dem Rheinland kamen Gäste nach Birkenfeld. Viele Stände, gute Musik und gemütliche Atmosphäre machen den Charme des Weinfests in Birkenfeld aus. Und natürlich der Wein aus verschiedenen Regionen.

Mit bestem Frühlingswetter und ausgelassener Stimmung ist das Birkenfelder Weinfest am Freitagabend erfolgreich gestartet. Schon am frühen Abend zog es zahlreiche Besucher auf den Kirchplatz, wo bis in die späten Stunden hinein gefeiert, getanzt und gemeinsam angestoßen wurde.







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