Weihnachtsstimmung: Oberstein fühlt sich vernachlässigt

Das „Adventsglühen“ in Idar war ein voller Erfolg. Der Schleiferplatz war vor allem am Abend gut gefüllt – so war die Veranstaltung eigentlich eine Fortsetzung der erfolgreichen Afterwork-Veranstaltungen des Sommerhalbjahrs.
Da durfte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner natürlich nicht fehlen. Und sie hatte sogar eigene Tassen gespendet, um den Glühwein zu genießen. Denn serviert wurde der heiße Punsch nicht in Papp- oder Plastikbechern wie anderswo: Zum Einsatz kamen gespendete Tassen aller Art – vom klassischen Kaffeebecher bis hin zu ausgefallenen Sammlerstücken, darunter auch Tassen von Klöckner selbst, die sie zuvor – wie viele andere Bürger ...