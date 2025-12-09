In der Markthalle Weihnachtsmarkt in Veitsrodt mit festlicher Deko und Nikolausbesuch Günter Weinsheimer 09.12.2025, 08:00 Uhr

i Das Team vom Hotel/Restaurant Sonnenhof konnte mit Grumbieresupp und Glühwein punkten. Günter Weinsheimer

In der Veitsrodter Markthalle war der Weihnachtsmarkt wieder festlich dekoriert und lockte mit Leckereien sowie Musik viele Besucher an. Die Gäste flanierten gern an den Ständen vorüber - oder schauten nach dem schönsten Weihnachtsbaum.

Es war ein wundervoller Start in die Adventszeit, der vierte Weihnachtsmarkt in der festlich geschmückten Veitsrodter Markthalle. Festliche Dekoration, Musik und Leckereien sorgten für eine gemütliche Einstimmung auf die Adventszeit. Ein Tag voller Lichterglanz, den die Vereinsgemeinschaft (TuS, Angler, Gemischter Chor, Kult, Feuerwehr) und das Hotel/Restaurant Sonnenhof den vielen Gästen ermöglicht hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen