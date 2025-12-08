Markthalle in Veitsrodt Weihnachtsmarkt mit festlicher Deko und Nikolausbesuch Günter Weinsheimer 08.12.2025, 14:51 Uhr

i Gut besucht war der Veitsrodter Weihnachtsmarkt. Günter Weinsheimer

Der Weihnachtsmarkt in der Veitsrodter Markthalle war wieder festlich dekoriert und lockte mit Leckereien sowie Musik viele Besucher an. Die flanierten gern an den Ständen vorüber oder schauten nach dem schönsten Weihnachtsbaum.

Es war ein wundervoller Start in die Adventszeit, der vierte Weihnachtsmarkt in der festlich geschmückten Veitsrodter Markthalle. Festliche Dekoration, Musik und Leckereien sorgten für eine gemütliche Einstimmung auf die Adventszeit. Ein Tag voller Lichterglanz, den die Vereinsgemeinschaft (TuS, Angler, Gemischter Chor, Kult, Feuerwehr) und das Hotel/Restaurant Sonnenhof den vielen Gästen ermöglicht hatte.







