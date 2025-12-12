Hoppstädten-Weiersbach Weihnachtsmarkt lockte mit buntem Programm Franz Cronenbrock 12.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Bläsergruppe des Musikverein Hoppstädten spielte stimmungsvolle Weihnachtslieder. Franz Cronenbrock

Festliche Musik, kulinarische Leckerbissen und der obligatorische Nikolaus durften am zweiten Adventswochenende nicht fehlen. Allerdings beteiligten sich nicht alle heimischen Vereine. Was mag dafür der Grund sein?

Was braucht es für einen Weihnachtsmarkt? Glühwein, Punsch, Waffeln, kulinarische Köstlichkeiten, stimmungsvolles Ambiente, weihnachtliche Musik, der Nikolaus und Glück mit dem Wetter. Letzteres hatte Hoppstädten-Weiersbach beim Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende, zumindest am Samstagmittag.







