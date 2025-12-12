Weihnachtsmarkt lockte mit buntem Programm

Festliche Musik, kulinarische Leckerbissen und der obligatorische Nikolaus durften am zweiten Adventswochenende nicht fehlen. Allerdings beteiligten sich nicht alle heimischen Vereine. Was mag dafür der Grund sein?
Was braucht es für einen Weihnachtsmarkt? Glühwein, Punsch, Waffeln, kulinarische Köstlichkeiten, stimmungsvolles Ambiente, weihnachtliche Musik, der Nikolaus und Glück mit dem Wetter. Letzteres hatte Hoppstädten-Weiersbach beim Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende, zumindest am Samstagmittag.