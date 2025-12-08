Trubel in der Kreisstadt Weihnachtsmarkt in Birkenfeld lockt trotz Regenwetter Tobias Prietzel 08.12.2025, 11:48 Uhr

i Besonders am Samstagabend platze der Kirchplatz in Birkenfeld trotz gelegentlicher Schauer aus allen Nähten. Jürgen Schug

Der Weihnachtsmarkt ist eines der großen Highlights in der Kreisstadt. Das zeigte vor allem der Samstag, an dem trotz häufiger Schauer viele Besucher den Weg zum Markt fanden. Am Montag endet der Weihnachtsmarkt mit dem Besuch des Nikolaus

Birkenfeld strahlte am zweiten Adventswochenende in warmem Lichterglanz, als der Weihnachtsmarkt seine Tore öffnete und rund 39 Stände ein buntes, duftendes und klangvolles Fest bildeten. Besonders am Samstag- und im Verlauf des Sonntags zeigte sich, wie sehr die Kreisstadt diesen Markt lebt – wenn auch mit sehr unterschiedlichen Facetten.







