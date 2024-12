Heimbach Weihnachtsmarkt bot etwas für das Herz Benjamin Werle 22.12.2024, 17:00 Uhr

i Der Weihnachtsmarkt in Heimbach war trotz Wind und Regen gut besucht. Benjamin Werle

Die Kinder der Grundschule Heimbach trällerten Weihnachtslieder, der Nikolaus verteilte Geschenke. So sorgte der Weihnachtsmarkt trotz schlechtem Wetter für festliche Stimmung.

Bei nass-windigem Wetter fand am Samstag der Weihnachtsmarkt am Mehrzweckgebäude in der Dorfmitte statt, den die Ortsgemeinde Heimbach gemeinsam mit der Vereinsgemeinschaft auf die Beine gestellt hatte. Als am späten Nachmittag der Regen einsetzte, wärmten sich die Besucher an den deftigen Speisen, die in den acht kleinen Winterhütten angeboten wurden.

