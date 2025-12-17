Stadttheater Idar-Oberstein Weihnachtskonzert wurde zum Jubiläumskonzert Jutta Gerhold 17.12.2025, 19:00 Uhr

i Das Weihnachtskonzert der Golden Swing Big Band im Stadttheater Idar-Oberstein war ein Erlebnis für die Sinne. Hosser. HOSSER

Swing, Klasse und Spielfreude: Die Golden Swing Big Band begeisterte ein weiteres Mal beim Weihnachtskonzert im Stadttheater Idar-Oberstein.

Unter dem Titel „A Swinging Big Band Celebration“ spielte die Golden Swing Big Band ihr traditionelles Weihnachtskonzert im gut besetzten Stadttheater Idar-Oberstein. Das Konzert, mit dem gleichzeitig auch das Jubiläum 150 Jahre Musikverein Algenrodt gefeiert wurde, wo die Wurzeln der Big Band liegen, zeigte einmal mehr, warum dieses Ensemble seit Jahrzehnten zu den festen Größen der regionalen Jazz- und Swinglandschaft zählt.







