Die Verkehrssituation in der Weierbacher Ortsmitte soll entzerrt werden. Nun wurden im Bauausschuss Idar-Oberstein zwei Varianten vorgestellt. Ein Kreisverkehr wird nicht entstehen.
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Grundlage ist ein Antrag der SPD-Fraktion vor knapp einem Jahr: Die Sozialdemokraten hatten beantragt, verwaltungsintern ein verkehrstechnisches Konzept zu entwickeln, das die Belange von Fußgängern, Autofahrern und des ÖNPV berücksichtigt und zu einer positiven Entwicklung des Ortsbildes in Weierbach beiträgt.