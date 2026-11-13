Zwei Varianten geprüft Weierbacher Ortsmitte wird neu gestaltet Vera Müller 13.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Variante zwei: Von der südlichen Dorfstraße kommend wird der Einmündungsbereich in Höhe der vorhandenen Grünanlage reduziert, um die Führung der ein- und ausfahrenden Verkehrsströme eindeutiger zu regeln. Stadtverwaltung Idar-Oberstein/Michael Brill

Die Verkehrssituation in der Weierbacher Ortsmitte soll entzerrt werden. Nun wurden im Bauausschuss Idar-Oberstein zwei Varianten vorgestellt. Ein Kreisverkehr wird nicht entstehen.

Grundlage ist ein Antrag der SPD-Fraktion vor knapp einem Jahr: Die Sozialdemokraten hatten beantragt, verwaltungsintern ein verkehrstechnisches Konzept zu entwickeln, das die Belange von Fußgängern, Autofahrern und des ÖNPV berücksichtigt und zu einer positiven Entwicklung des Ortsbildes in Weierbach beiträgt.







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