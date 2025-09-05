Früher gab es in den Stadtteilen Ortsvorsteher. Wenn etwas im Ort Unmut erregte, wandte man sich vertrauensvoll an die bekannten Gesichter. Diese Ansprechstellen gibt es nicht mehr, und so fassten Sonja Redmer und Udo Hüster den Entschluss, eine Bürgerversammlung in Weierbach einzuberufen. Damit hatten sie wohl den Nerv ihrer Mitbürger getroffen, denn schnell zeigte sich, dass der ursprünglich vorgesehene Versammlungsraum der AWO zu klein war. In weiser Voraussicht hatte man schon die Hessensteinhalle bestuhlt, die 90 Sitzgelegenheiten reichten kaum aus für die Besucher.

Es gibt in Weierbach offenbar etliche Probleme und Ärgernisse, die die Bürger beschäftigen. Diese Themen waren in der Einladung, die zeitig vorher in den Briefkästen der Weierbacher gelandet waren, aufgelistet – dem Versprechen, dass kompetente Gesprächspartner aus Kreis und Stadt Idar-Oberstein als Gesprächspartner vor Ort sind. Es waren dies die SPD-Mandatsträger Bruno Zimmer und Caroline Pehlke für den Kreis, der Idar-Obersteiner Bürgermeister Friedrich Marx sowie die SPD-Stadtratsmitglieder Jörg Petry, Franz-Josef Gemmel, Eva-Maria Budau und der Fraktionsvorsitzende Moritz Forster.

i Die Bürgerversammlung war sehr gut besucht. Es folgte ein reger Austausch. Michael Greber

Mitorganisator Udo Hüster, bestens mit dem Weierbacher Liegenschaften vertraut, übernahm die Moderatorenrolle. Zunächst wurden die Sportstätten Bein und Hessensteinhalle thematisiert. Beides „Never-Ending-Storys“. Seit Jahren sind die Defizite erkennbar, ohne dass etwas vorangeht. Ärgerlich war die vorübergehende Schließung der Hessensteinhalle, die dann aber wieder freigegeben wurde. Das Bemühen der Vereine um Alternativen war umsonst. Das stößt auf heftiges Unverständnis, und Sonja Redmer forderte von der Stadt eine deutlich andere Kommunikation.

Bahnübergang Hofacker war Thema

Von den Weierbachern als dringliches Thema erachtet, war der Bahnübergang Hofacker. Seit acht Jahren ist er gesperrt. Hier verwies Friedrich Marx auf die Zuständigkeit der Bahn, bei der man aktuell keinen Ansprechpartner habe. Die Anfragen liefen ins Leere. Ein Thema, das die Gemüter extrem erhitzte, war die Zuwegung Sonnenhof und die allgemeine Verkehrssituation „Auf der Bein“. Zum einen beschädigen die zahlreichen Lastzüge Wege und Bürgersteige, zum anderen wird offenbar gerast. Hier fürchten Anwohner und Schulkinder um Leib und Leben, wie sie betonten. Es gab auch Lösungsvorschläge aus dem Publikum, die diskutiert wurden.

Drei Stunden lebhaft diskutiert

Es wurden zahlreiche andere Themen angesprochen und weitestgehend respektvoll diskutiert. Zur Sprache kamen die entfernten Zebrastreifen in der Ortsmitte, defekte Straßenbeleuchtung sowie Lärmbelästigung durch Kfz-Betriebe. Nach drei Stunden lebhafter Diskussionen, Fragen und auch Lösungsvorschlägen wurde die Versammlung geschlossen. Einig war man sich, dass dieses Format eine Wiederholung finden soll. Wenn auch sicher nicht jeder mit den Antworten zufrieden war, fühlten sich die Bürger gehört und in ihren Sorgen ernstgenommen. In der nächsten Versammlung wollen sie aber sicher Ergebnisse hören.