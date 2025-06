Globus ist eine Institution – nicht nur im Saarland, sondern auch in Idar-Oberstein, wo es bereits seit 50 Jahren ein Warenhaus gibt. Das wird am Wochenende gefeiert.

Seit 50 Jahren gibt es das Globus-SB-Warenhaus im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach, es war die fünfte Filiale des Familienunternehmens mit Sitz in St. Wendel. Das wird am Wochenende mit einem Mitarbeiterfest in der Messe groß gefeiert. Angemeldet haben sich dafür mehr als 300 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter. Schon ein paar Tage vorher empfingen Geschäftsführer Matthias Bruch und Filialleiter Jörg Moll ausgewählte Gäste aus der Kommunalpolitik zu einem Geburtstagsessen mit entspanntem Meinungsaustausch.

Senior-Chef Thomas Bruch musste gesundheitsbedingt kurzfristig absagen, er wird bei der Feier am Sonntag aber dabei sein. Matthias Bruch richtete herzliche Grüße seines Vaters aus und betonte, dass der Standort Idar-Oberstein für ihn damals eine Herzensangelegenheit gewesen sei: „Idar-Oberstein ist unser Kerngebiet, ist Heimat, auch wenn es nicht mehr ganz das Saarland ist.“ Die Verbundenheit zeigt sich auch darin, dass der Spießbraten aus Idar-Oberstein im Saarland viele Fans hat: „Als mein Vater vor Kurzem seinen 75. Geburtstag feierte, hat er sich Spießbraten aus der Globus-Metzgerei in Weierbach gewünscht.“ Matthias Bruch weiter: „Wir sind nicht die Größten. Aber wo wir sind, wollen wir stark sein.“ Das sei in Idar-Oberstein immer gelungen: „Wir haben hier stetig investiert und auch neue Dinge ausprobiert wie die Sushibar.“

Das werde auch weiter die Marschroute sein. Die Zahlen seien gut, erläuterte der Idar-Obersteiner Geschäftsleiter Jörg Moll: Derzeit arbeiten 403 Mitarbeiter auf der Fläche von rund 12.500 Quadratmetern – Weierbach ist eine der wenigen zweigeschossigen Filialen. Im Herbst werde man 17 Azubis begrüßen, freut sich Moll: „Das zeigt: Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.“ Auch die Modernisierung gehe weiter: Als Nächstes seien die Erneuerung der Kühlung und eine eigene Abteilung für Molkereiprodukte vorgesehen. Auch die Kundentoiletten sollen saniert werden.

1975 waren es beim Start 80 Mitarbeiter auf 8500 Quadratmeter: „So viele sind es heute alleine in der Metzgerei.“ Das Selbstbedienungsrestaurant (damals noch im ersten Stock) war damals eine Attraktion und zog Besucher aus einem großen Umkreis an. 1980 wird die „Schaubäckerei“ eröffnet – die Kunden können den Bäckern bei der Arbeit zusehen. 1995 wird ein neuer Komplex für Getränke-Center, Tankstelle und Werkstatt errichtet. 1997 erfolgt der zweite große Umbau des Haupthauses mit neuartigen Bedientheken und Kühlregalen. Hinzu kommt die Fischtheke. 2002 werden Verwaltungstrakt und Cafeteria umgebaut, 2005 erfolgt der Neubau des Haupteingangs, 2010 die Neuordnung des Parkplatz- und Zufahrtsbereichs. 2016 steht der dritte umfangreiche Umbau des Haupthauses an – mit Anbau der modernen Fachmetzgerei sowie einer Salat- und Sushibar, der einzigen weit und breit. Auch Obst, Gemüse und Wein werden neu präsentiert. Ende 2016 folgt die Eröffnung der neuen Meisterbäckerei, danach der Umbau der Shoppinggasse und die Einführung moderner Selbstscannerkassen.

Idar-Oberstein sei schon immer so etwas wie die „Kaderschmiede“ der Globus-Holding gewesen, schmunzelte Matthias Bruch beim Empfang im Anbau des Globus-Restaurants. Auch er habe dort vor knapp zehn Jahren Teile seiner Ausbildung absolviert – unter dem damaligen Filialleiter Thomas Hewer, der heute Mitglied der Geschäftsleitung ist und zum Treffen ebenfalls angereist war. Derzeit betreibt das Familienunternehmen 61 Filialen in ganz Deutschland, hinzukommen weitere in Tschechien. Die Holding beschäftigt mehr als 40.000 Mitarbeiter.