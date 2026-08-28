An der Skiflugschanze in Oberstdorf wird es für die Wehrleute aus Idar-Oberstein und der VG Herrstein-Rhaunen ernst: Beim Schanzenlauf warten 1000 Stufen auf die Atemschutztrupps. Sie trainieren dafür bereits eifrig auf den Treppen zur Felsenkirche.
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Feuerwehrautos fahren am Marktplatz Oberstein vor, Rollcontainer werden aus dem Laderaum gerollt und Atemschutztrupps machen sich fertig. Es klingt nach einem Einsatz, doch diesmal geht es um Training: Die Einsatzkräfte bereiten sich auf den Schanzenlauf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf vor.