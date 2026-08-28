Fit machen in Idar-Oberstein 
Wehrleute trainieren in Ausrüstung für Schanzenlauf
Die Atemschutztrupps trainieren jeden Dienstag für den Schanzenlauf in Oberstdorf. Am Marktplatz in Oberstein ist der Startpunkt
Die Atemschutztrupps trainieren jeden Dienstag für den Schanzenlauf in Oberstdorf. Am Marktplatz in Oberstein ist der Startpunkt. Von dort geht es die Fußgängerzone hoch, durch die Winkelbach, die Treppen zur Felsenkirche hinauf und der Endpunkt ist am Schloss Oberstein.
Hosser

An der Skiflugschanze in Oberstdorf wird es für die Wehrleute aus Idar-Oberstein und der VG Herrstein-Rhaunen ernst: Beim Schanzenlauf warten 1000 Stufen auf die Atemschutztrupps. Sie trainieren dafür bereits eifrig auf den Treppen zur Felsenkirche.

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Feuerwehrautos fahren am Marktplatz Oberstein vor, Rollcontainer werden aus dem Laderaum gerollt und Atemschutztrupps machen sich fertig. Es klingt nach einem Einsatz, doch diesmal geht es um Training: Die Einsatzkräfte bereiten sich auf den Schanzenlauf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf vor.
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