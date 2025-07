Ein Rundballen war am Samstagabend in Niederhosenbach in Brand geraten. Weil die Feuerwehren nach dem Alarm um 21.59 Uhr schnell vor Ort waren, ging es glimpflich aus. Der Brand war an der Kreisstraße 29 zwischen Niederhosenbach und Breitenthal ausgebrochen. Der Integrierten Leitstelle war ein brennender Rundballen auf einem Feld in unmittelbarer Straßennähe gemeldet worden. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen rückten umgehend mit mehreren Einheiten aus.

i Nach dem Notruf um 21.59 Uhr waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen schnell vor Ort. Sebastian Schmitt

„Wir konnten mit den Ortswehren schnell den in Brand geratenen Rundballen ablöschen. Dank der gezielten Nachlöscharbeiten mit den Tanklöschfahrzeugen der Stützpunktwehren konnten wir eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Felder und Wiesen erfolgreich verhindern“, berichtet VG-Wehrleiter und Einsatzleiter Nils Heidrich. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Flurschaden abgewendet werden.

Kreisstraße eine Stunde lang voll gesperrt

Die Kreisstraße 29 musste während des Einsatzes für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein technischer Defekt oder auch fahrlässige Brandstiftung sind denkbar. Verletzt wurde niemand.