Die vorhandenen Wasserrechte zu schützen, diese Mahnung gab Stephan Geyer bei seinem Abschied in den Ruhestand den Verantwortlichen mit auf den Weg. Geyer war lange Jahre stellvertretender Werkleiter des Wasserzweckverbandes im Kreis Birkenfeld.
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Er hat an verantwortlicher Stelle einige Großprojekte mit begleitet, darunter die 22,8 Kilometer lange Leitung von der Primstalsperre zur Steinbachtalsperre, die deren aufwendige Sanierung erst möglich machte: Jetzt aber befindet sich Stephan Geyer, der langjährige stellvertretende Werkleiter des Wasserzweckverbandes (WZV) im Kreis Birkenfeld, im Ruhestand.