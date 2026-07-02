Stephan Geyer geht in Rente Wehmütiger Abschied von der Wasserfamilie Kurt Knaudt 02.07.2026, 11:00 Uhr

i An der aktuell größten Baustelle des Wasserzweckverbandes, dem Hochbehälter an der Steinbachtalsperre, verabschiedeten der Vorsitzende Bernd Alsfasser (Mitte) und Werkleiter Bernd Stein (rechts) den stellvertretenden Werkleiter Stephan Geyer. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Die vorhandenen Wasserrechte zu schützen, diese Mahnung gab Stephan Geyer bei seinem Abschied in den Ruhestand den Verantwortlichen mit auf den Weg. Geyer war lange Jahre stellvertretender Werkleiter des Wasserzweckverbandes im Kreis Birkenfeld.

Er hat an verantwortlicher Stelle einige Großprojekte mit begleitet, darunter die 22,8 Kilometer lange Leitung von der Primstalsperre zur Steinbachtalsperre, die deren aufwendige Sanierung erst möglich machte: Jetzt aber befindet sich Stephan Geyer, der langjährige stellvertretende Werkleiter des Wasserzweckverbandes (WZV) im Kreis Birkenfeld, im Ruhestand.







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