Nicht alles lief für die CDU im Kreis Birkenfeld in den vergangenen Jahren glatt. Das räumte der bisherige Kreisvorsitzende Stephan Dreher ein. Er macht den Weg frei für den jungen Idar-Obersteiner Frederik Grüneberg.

Der CDU-Kreisverband Birkenfeld hat auf seinem Kreisparteitag im Gemeindehaus Reichenbach einen neuen Kreisvorstand gewählt und zugleich personelle Weichen für die kommenden Jahre gestellt. 52 Mitglieder sowie Gäste aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik waren der Einladung des Kreisverbandes gefolgt.

Zu Beginn der Versammlung begrüßte der bisherige Kreisvorsitzende Stephan Dreher die anwesenden Mitglieder sowie die Ehrengäste. Grußworte sprachen Uwe Nees, Ortsbürgermeister von Reichenbach, die Bundestagspräsidentin und CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner, Thorsten Welling, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten, Sport, Ehrenamt und Medien in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Landrat Miroslaw Kowalski sowie Bernd Alsfasser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder.

i Julia Klöckner, heimische CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin, war ebenfalls in Reichenbach zu Gast. Stephan Dreher/CDU Birkenfeld

Alsfasser kritisierte in seinem Beitrag insbesondere, dass es zunehmend dem politischen Zeitgeist entspreche, negative Entwicklungen lautstark hervorzuheben, während positive Entwicklungen oftmals unter den Mantel des Schweigens gelegt würden. Gerade deshalb sei es wichtig, Erfolge kommunaler und ehrenamtlicher Arbeit wieder stärker sichtbar zu machen. Zum Tagungspräsidenten wurde einstimmig Karl-Heinz Totz, Landes- und Kreisvorsitzender der Senioren-Union, gewählt. In bekannt souveräner und humorvoller Manier leitete er die Versammlung und führte die Mitglieder durch den Sitzungsmarathon der Vorstands- sowie der anschließenden Delegiertenwahlen.

In seinem Bericht blickte Stephan Dreher auf die vergangenen Jahre der politischen Arbeit im Kreisverband zurück. Im Mittelpunkt standen die Kommunalwahl 2024, die vorgezogene Bundestagswahl 2025 sowie die organisatorische und personelle Weiterentwicklung des Kreisverbandes. Dreher dankte insbesondere allen Christdemokraten, die sich bei den Kommunalwahlen für ein demokratisches Mandat zur Verfügung gestellt hatten. Dieses ehrenamtliche Engagement sei das Fundament der Demokratie vor Ort.

i In Reichenbach ging es um den neuen Vorstand der CDU im Kreis Birkenfeld. Stephan Dreher/CDU Birkenfeld

Trotz zunehmender politischer Konkurrenz könne die CDU mit dem Abschneiden bei den Kommunalwahlen im Landkreis Birkenfeld sowie in den Städten und Verbandsgemeinden insgesamt zufrieden sein. Die CDU bleibe vielerorts prägende politische Kraft vor Ort, sagte Dreher.

Gleichzeitig sprach Dreher auch offen über politische Rückschläge. Er übernehme als Kreisvorsitzender selbstverständlich Mitverantwortung dafür, dass es für den CDU-Kreisverband Birkenfeld und insbesondere für den Landtagskandidaten Frederik Grüneberg nicht zum Gewinn des Direktmandates gereicht habe. Ebenso zeigte er sich enttäuscht über sein persönliches Abschneiden im ersten Wahlgang der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Dreher hatte es nicht in die Stichwahl zwischen Markus Schulz, dem neuen VG-Chef, und Julia Hagner geschafft. Dennoch gelte es nun, gemeinsam nach vorne zu schauen und frühzeitig neue personelle Perspektiven für die Zukunft der CDU im Landkreis zu entwickeln.

Im Zuge seiner Rede erklärte Dreher, nicht erneut für das Amt des Kreisvorsitzenden zu kandidieren. Vielmehr schlug er im Namen des gesamten bisherigen Vorstandes den 28-jährigen Idar-Obersteiner Frederik Grüneberg als seinen Nachfolger vor. Dreher betonte, dass es sich dabei um eine bewusste Entscheidung handele, um frühzeitig Verantwortung neu zu ordnen und Raum für neue Dynamik und personelle Entwicklung zu schaffen.

93,9 Prozent für Grüneberg

Grüneberg hielt anschließend eine engagierte Bewerbungsrede, in der er für Geschlossenheit, Teamarbeit und eine moderne, heimatverbundene CDU warb. Die Mitglieder folgten diesem Kurs mit großer Zustimmung: Grüneberg wurde mit überwältigender Mehrheit (93,9 Prozent der Stimmen) zum neuen Kreisvorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Birkenfeld gewählt. Als gleichberechtigte stellvertretende Kreisvorsitzende wählte der Parteitag Wiltrud Thömmes für den Gemeindeverband Baumholder, Manuel Weber für den Gemeindeverband Birkenfeld sowie Kirsten Beetz für den Gemeindeverband Herrstein-Rhaunen. Im Anschluss wurde der bisherige Kreisvorstand einstimmig entlastet.Der neu gewählte Kreisvorsitzende Frederik Grüneberg dankte den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen sowie seinem Vorgänger Stephan Dreher für dessen langjähriges Engagement an der Spitze des Kreisverbandes. Gemeinsam wolle man die CDU im Landkreis Birkenfeld geschlossen, modern und bürgernah weiterentwickeln und die kommenden politischen Herausforderungen aktiv angehen. red/vm