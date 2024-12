Entscheidung fällt im Februar Wasserversorgung: Debatte schlägt hohe Wellen Kurt Knaudt 29.12.2024, 19:00 Uhr

i Der stellvertretende Werkleiter Stephan Geyer zeigt Umweltministerin Kathrin Eder die Ergebnisse der inzwischen abgeschlossenen Sanierung: Die Steinbachtalsperre bei Katzenloch ist die zentrale Versorgungseinheit für den Nationalparklandkreis. Stefan Conradt

Die Entscheidung über eine Partnerschaft des Zweckverbandes mit den Stadtwerken Trier soll spätestens am 12. Februar im VG-Rat Birkenfeld fallen.

In der Frage, ob der Wasserzweckverband (WZV) im Kreis Birkenfeld eine Partnerschaft mit den Stadtwerken Trier in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts (AÖR) mit dem Namen „Kommunale Netze Hunsrück“ (KNH) eingehen wird, fällt spätestens am 12. Februar die endgültige Entscheidung.

