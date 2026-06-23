Überwachung an ehemaliger L169 Wasserspiegel am Baumholderer Biberteich steigt Sascha Saueressig 23.06.2026, 18:00 Uhr

i Der Teich am Baumholderer Bach neben der ehemaligen Landesstraße 169 liegt direkt am Böschungsrand. Seitdem ein Biber sich dort heimisch gemacht hat, wird der Wasserstand mit einem Messstab genau beobachtet. Benjamin Werle

In Hermeskeil führte ein frühzeitiges Ablassen des sogenannten Bibersees an der Bundesstraße 52 vor zwei Jahren zu einem großen Echo. Seither wird der Biberteich an der ehemaligen L169 überwacht, ob eine Gefahr für die benachbarte Straße besteht.

Unterhalb des Heizkraftwerks der OIE an der Verbindungsstraße von Ruschberg nach Baumholder ist der Baumholderer Bach zu einem Teich angestaut, in dem sich ein Biber angesiedelt hat. Wie Martin Bongard (LfB) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt anmerkte, scheine der Wasserspiegel zuletzt angestiegen zu sein.







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