Die Bauarbeiten am Mehrzweckgebäude in Heimbach schreiten voran. Neben der Behebung der Folgen des Wasserschadens durch die Versicherung investiert die Gemeinde in eine neue Heizung und Schallschutz. Auch die 30 Jahre alten WCs werden erneuert.

Nachdem das Mehrzweckgebäude am Heimbacher Bahnhof aufgrund eines Wasserschadens im April gesperrt werden musste, laufen inzwischen die Arbeiten zur Sanierung. Neben der Behebung des Versicherungsschadens nutzt die Gemeinde die großflächige Maßnahme, um auch die Heizung und die 30 Jahre alten Sanitäranlagen auf den neusten Stand zu bringen. Dafür wurden zusätzliche 50.000 Euro in den aktuellen Haushalt eingestellt, wie Ortsbürgermeister Jürgen Saar im Zuge der Sitzung des Gemeinderats im Foyer der Besenbinderhalle erläuterte.

Aktuell würden die Rigips-Elemente von der Baufirma Blum gestellt, und die Verputzarbeiten hätten begonnen, berichtete Saar. „Nachdem die Versicherung eine Firma beauftragt hat, wurden die Wände und der Boden freigelegt“, sagt er. Aktuell fehlten noch vier Elemente, dies will Saar aber noch mit der Firma klären. Parallel würden die Materialien für den Umbau der Heizung beschafft. Die Kosten für Heizungsrohre, Dämmung und Steuerung für die neue Fußbodenheizung bezifferte Saar auf rund 4500 Euro.

„Was die Kosten des Versicherungsschadens ausmachen, haben wir noch keinerlei Information über die Summe, die beglichen wird.“

Jürgen Saar Ortsbürgermeister Heimbach

Doch dafür braucht der Ortschef eine Ermächtigung, um den Auftrag auch ohne zusätzliche Ratssitzung erteilen zu können. Und so befasste sich der Gemeinderat mit dem Vorschlag der VG-Verwaltung, für alle kurzfristig zu erteilenden Aufträge für die Sanierung des Mehrzweckgebäudes bis zu einer Gesamtsumme von 10.000 Euro dem Ortsbürgermeister die Vollmacht zu erteilen, dies freihändig zu vergeben. Grundsätzlich sei dabei eine vorherige Abstimmung mit den Beigeordneten vorgesehen, wobei Josef Sesterhenn vorschlug, die Entscheidungsgewalt des Ortschefs auf 5000 Euro anzuheben und für alle höheren Summen bis zu 10.000 Euro erst das Einvernehmen mit den Beigeordneten herstellen zu lassen. Diese Ergänzung des Beschlussvorschlags fand dann auch bei drei Enthaltungen eine Mehrheit.

Zuvor hatte Jürgen Saar erläutert, dass die Gemeinde auf Vermittlung Bernd Alsfassers bei der Firma Hörmann in Freisen zwei neue Eingangstüren bestellen wolle. Hier werde der Preis pro Stück bei 2400 Euro liegen. Sobald der Estrich im nächsten Bauabschnitt eingebaut sei, solle auch ein zusätzlicher Schallschutz für rund 750 Euro eingebaut werden, und für das Abhängen der Decke könne man für die Materialkosten weitere 800 Euro veranschlagen.

Feuerwehr fragt nach der Heizung﻿

Im Zuge des Einbaus der neuen Fußbodenheizung schlug Saar vor, einen zusätzlichen Abgang von der Leitung vorzusehen, um bei Bedarf noch einen zusätzlichen Heizkörper an der Wand installieren zu lassen. Das Stichwort Heizung griff auch Wehrführerin Daniela Schmitt auf, da auch das angrenzende Feuerwehrgerätehaus aktuell noch ohne Heizung ist. Sie wollte wissen, wie lang die Arbeiten noch dauern sollen – und wichtiger, wann die Heizung wieder funktioniere. „In sechs Wochen müssen wir heizen können“, betonte Schmitt mit Blick auf Atemschutzgeräte und das wasserführende Fahrzeug der Wehr. Saar erläuterte, dass dies für das Mehrzweckgebäude derzeit noch nicht abgeschätzt werden könne. „Nach dem Einbau des Estrichs muss der Boden erst einmal ruhen“, sagte er. Doch dies sei nicht unbedingt maßgeblich für die ausstehenden Arbeiten auf der Seite der Feuerwehr. „Der Heizkreislauf wurde getrennt. Ich denke, die Heizung für die Feuerwehr lässt sich vor Anbruch der Kälteperiode in Betrieb nehmen“, erklärte er – Saar sagte aber zu, dies mit der VG-Verwaltung noch einmal abzustimmen.

Was wird aus dem Kirchenwanderweg﻿?

Im Rahmen der Mitteilungen informierte Bürgermeister Jürgen Saar den Gemeinderat, dass die VG-Verwaltung mitgeteilt habe, dass die Pflege des Kirchenwanderwegs zwischen Rückweiler, Berglangenbach, Leitzweiler und Heimbach in Zukunft von den vier Ortsgemeinden zu übernehmen sei. Es stelle sich aber aus seiner Sicht die grundsätzliche Frage, was mit dem Weg passieren solle. „Er ist in einem schlechten Zustand, aber in Heimbach können Wanderer nur noch dem Verfall der geschlossenen Kirche zusehen“, sagte Saar. Zumal die Kirchen in Rückweiler und Berglangenbach nur zeitweise beziehungsweise auf Anfrage geöffnet seien und die Mariengrotte in Leitzweiler auch nicht mehr im besten Zustand sei. Er kündigte an, dass man dieses Thema im Kreis der betroffenen Ortsbürgermeister besprechen wolle, bevor eine Entscheidung getroffen werde.