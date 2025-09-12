A m Donnerstag um kurz vor 12 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Stadtwerke bei Arbeiten an einem Wasserrohrbruch auf dem Barbararing, Gasgeruch und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Das ausgetretene Wasser hatte die Gasleitung unterspült und für ein Leck gesorgt. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert und die Bewohner im Offizierskasino der Bundeswehr untergebracht.

Ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 100 Metern wurde eingerichtet. Neben der Feuerwache 1 wurden mit den Wachen 2 und 3 sowie einem Messfahrzeug der Feuerwehr Baumholder weitere Kräfte des Gefahrstoffzuges des Landkreises nachalarmiert. Der zuständige Energieversorger kümmerte sich um die beschädigte Gasleitung. Erst nach etwa vier Stunden konnte Entwarnung vermeldet werden. Die Leitung war repariert, die Einsatzstelle freigemessen und so konnten die Anwohner wieder zurück ins Gebäude. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz. scc