Wasserpreis in Idar-Oberstein steigt moderat an

Same procedure as every year: Die Stadtwerke Idar-Oberstein möchten den Grundpreis beim Wasserbezug anheben. Die CDU ist dagegen, sähe lieber den Arbeitspreis erhöht. Am Ende gab es wie immer einen Kompromiss.
Lesezeit 3 Minuten
Bei zwei Neinstimmen (Stefan Worst und Jürgen Müller/Linke) winkte der Idar-Obersteiner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die geplante moderate Erhöhung des Wasserpreises durch. Im Stadtwerkeausschuss hatte man sich auf einen Kompromiss geeinigt, dem sich jetzt auch der Rat anschloss: Danach soll der Grundpreis um 5 auf 245 Euro für alle Wohneinheiten mit ein bis zwei Wohnungen statt wie von der Verwaltung vorgeschlagen um 6 Euro erhöht werden.