Stadtrat folgt Werksausschuss Wasserpreis in Idar-Oberstein steigt moderat an Stefan Conradt 11.12.2025, 15:00 Uhr

i Wenn die Stadtwerke wie hier in der Tiefensteiner Straße Wasserleitung und Kanal erneuern müssen, wird es teuer. Und die Leitungssysteme sind in vielen Straßen Idar-Obersteins marode... Hosser

Same procedure as every year: Die Stadtwerke Idar-Oberstein möchten den Grundpreis beim Wasserbezug anheben. Die CDU ist dagegen, sähe lieber den Arbeitspreis erhöht. Am Ende gab es wie immer einen Kompromiss.

Bei zwei Neinstimmen (Stefan Worst und Jürgen Müller/Linke) winkte der Idar-Obersteiner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die geplante moderate Erhöhung des Wasserpreises durch. Im Stadtwerkeausschuss hatte man sich auf einen Kompromiss geeinigt, dem sich jetzt auch der Rat anschloss: Danach soll der Grundpreis um 5 auf 245 Euro für alle Wohneinheiten mit ein bis zwei Wohnungen statt wie von der Verwaltung vorgeschlagen um 6 Euro erhöht werden.







