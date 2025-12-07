Wassergall: „Interessiert das niemanden?“

Die Regulshausener werden auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die Wassergall-Problematik interessiere offenbar niemanden, übte Joachim Elfner im Bauausschuss Kritik. Er warnte vor Gefahrenlagen.
Neues zur Wassergall und zu den Sonnenhöfen: Die Verwaltung lieferte in der jüngsten Bauausschusssitzung Informationen zum aktuellen Sachstand. Die VG Herrstein-Rhaunen hat in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Dickesbach und der Stadt Idar-Oberstein die bauleitplanerischen Schritte zur Erweiterung und Erschließung des Betriebsstandorts der Huhn GmbH & Co.