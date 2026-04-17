Neue Zufahrt nach Regulshausen Wassergall: Grünes Licht für die Umgehungsstraße Stefan Conradt 17.04.2026, 10:35 Uhr

i Grünes Licht für die Umgehung Wassergall: Die neue Straße soll später einmal über den Huben zur Wassergallstraße in Richtung Regulshausen führen. Hosser

Deutet sich endlich eine Lösung für den Wassergall-Konflikt an? Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat die beantragte Zielabweichung für die geplante neue Zufahrt nach Regulshausen zugelassen. Damit kann dort gebaut werden.

Seit mehr als zehn Jahren ist die Verbindung zwischen dem Idar-Obersteiner Stadtteil Regulshausen und der Landesstraße 34 zwischen Gerach und dem Flugplatz Göttschied gesperrt, nachdem zwei Anlieger dort ihre Rechte durchgesetzt hatten. Der asphaltierte Landwirtschaftsweg war jahrzehntelang als Zufahrtsstraße genutzt worden, obwohl dafür die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren, wie die Gerichte feststellten.







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