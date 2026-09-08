Wirtschaft in der Krise? Was vor Kurzem kaum interessiert: Panzer instand setzen Sascha Saueressig 08.09.2026, 10:00 Uhr

i An drei Schweißstationen können die Schweißer ergonomisch an den Panzerwannen arbeiten. Statt in den tonnenschweren Gehäusen herumzuklettern, werden die Wannen mit einem Greifer jeweils um bis zu 90 Grad gedreht. Vincent Donner

Mit dem Bau der Patria-Transportpanzer ist KNDS Maintenance in Freisen auf Jahre ausgelastet. Aber auch das Kerngeschäft der Instandsetzung und Integration von Rüstsätzen und Bauteilen boomt. Dabei gilt für die Mitarbeiter aber der „Heilige Freitag“.

Seit Christoph Cords, Geschäftsführer bei KNDS Maintenance, im Jahr 2019 von Singapur nach Freisen kam, um die Leitung des Tochterunternehmens von Krauss-Maffei-Wegmann zu übernehmen, hat sich der Betrieb im Saarland zum umsatzstärksten Betrieb der deutschen Unternehmensteile des heutigen d eutsch-französischen Zusammenschlusses der Landsystem-Häuser Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Nexter entwickelt.







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