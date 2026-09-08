Wirtschaft in der Krise?
Was vor Kurzem kaum interessiert: Panzer instand setzen
An drei Schweißstationen können die Schweißer ergonomisch an den Panzerwannen arbeiten. Statt in den tonnenschweren Gehäusen her
An drei Schweißstationen können die Schweißer ergonomisch an den Panzerwannen arbeiten. Statt in den tonnenschweren Gehäusen herumzuklettern, werden die Wannen mit einem Greifer jeweils um bis zu 90 Grad gedreht.
Vincent Donner

Mit dem Bau der Patria-Transportpanzer ist KNDS Maintenance in Freisen auf Jahre ausgelastet. Aber auch das Kerngeschäft der Instandsetzung und Integration von Rüstsätzen und Bauteilen boomt. Dabei gilt für die Mitarbeiter aber der „Heilige Freitag“.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Christoph Cords, Geschäftsführer bei KNDS Maintenance, im Jahr 2019 von Singapur nach Freisen kam, um die Leitung des Tochterunternehmens von Krauss-Maffei-Wegmann zu übernehmen, hat sich der Betrieb im Saarland zum umsatzstärksten Betrieb der deutschen Unternehmensteile des heutigen d eutsch-französischen Zusammenschlusses der Landsystem-Häuser Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Nexter entwickelt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren