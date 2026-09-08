Mit dem Bau der Patria-Transportpanzer ist KNDS Maintenance in Freisen auf Jahre ausgelastet. Aber auch das Kerngeschäft der Instandsetzung und Integration von Rüstsätzen und Bauteilen boomt. Dabei gilt für die Mitarbeiter aber der „Heilige Freitag“.
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Seit Christoph Cords, Geschäftsführer bei KNDS Maintenance, im Jahr 2019 von Singapur nach Freisen kam, um die Leitung des Tochterunternehmens von Krauss-Maffei-Wegmann zu übernehmen, hat sich der Betrieb im Saarland zum umsatzstärksten Betrieb der deutschen Unternehmensteile des heutigen d eutsch-französischen Zusammenschlusses der Landsystem-Häuser Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Nexter entwickelt.